¿Por qué el cielo de Birmingham se volvió rosa? La verdad detrás del fenómeno que se hizo viral | VIDEO

En un momento que conmovió a las redes sociales por sus escenarios y paisajes de ensueño, casi tomados de una película, el cielo en Birmingham se volvió completamente rosa por una noche, lo que dejó miles de fotografías increíbles.

Este fin de semana, las redes sociales del mundo se llenaron de fotografías que provocaron admiración entre los internautas: casi como en una edición “aesthetic”, el cielo de la ciudad inglesa se tiñó de rosa, un fenómeno nunca antes visto y que asombró a todos.

Birmingham is experiencing a pink sky phenomenon as heavy snow fell during Storm Goretti. 😍📸



This is caused by LED lights used on the pitch from Birmingham City’s football ground reflecting off falling snow. pic.twitter.com/vWvCD6wrUG — Complex (@Complex) January 9, 2026

Pero, ¿qué fue lo que pasó? ¿Es una maravilla de la naturaleza o un fenómeno resultado del cambio climático? ¿El cielo rosa es parte de una nube de contaminantes? ¿Las auroras boreales se movieron de lugar? Aunque el fenómeno fue fascinante, la realidad es menos alarmante y aquí te la contamos.

Cielo rosa en Birmingham: ¿Qué es y por qué ocurrió este extraño fenómeno meteorológico?

Este fin de semana, una serie de fotos inundó las redes sociales, todas con el mismo paisaje: un cielo rosa corta los edificios de Birmingham, aún con un poco de nieve, resultado del invierno que está por terminar.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🌨️🩷 "On se croirait dans le monde de Barbie !". Le ciel était rose et mêlé à de la neige à Birmingham ce jeudi. La raison : le stade de foot de la ville utilisait des rampes de luminothérapie roses pour sa pelouse. pic.twitter.com/HHckXt9fVl — Cerfia (@CerfiaFR) January 11, 2026

Las imágenes parecen editadas o tomadas de alguna película. Pero, no: son completamente reales. Sin embargo, la causa de este fenómeno responde a una mezcla particular y única de situaciones naturales y artificiales. Te explicamos.

El fenómeno que se registró en Birmingham fue resultado de grandes formaciones de niebla en esta ciudad debido al paso de la tormenta Goretti, el primer gran evento meteorológico extremo del 2026 en Europa.

Birmingham, UK experienced a pink sky event last night, which was extremely dreamlike.

This is due to the pink LED lights used at the Birmingham City football stadium reflecting snow on the field. pic.twitter.com/RcHAReyJNl — Ice Universe (@UniverseIce) January 10, 2026

La tormenta Goretti es un sistema de baja presión que trajo vientos huracanados superiores a los 200 kilómetros por hora, nevadas intensas y lluvias torrenciales, especialmente en Europa occidental y central.

Consecuencia del paso de este fenómeno en Inglaterra, se registraron en Birmingham y otras ciudades densos bancos de niebla que cubrieron el horizonte.

pink sky in Birmingham pic.twitter.com/n0OAVI9hcn — Nature is Amazing ☘️ (@AMAZlNGNATURE) January 11, 2026

Pero, ¿por qué esta niebla era rosa? La respuesta es: no, la niebla de Birmingham no era rosa. Ésta era de su “color” normal, pero se tiñó de rosa debido a las luces que estaban encendidas en un estadio de la ciudad.

El estadio St Andrew’s, hogar del Birmingham City FC, utiliza potentes lámparas de calor y luces LED de color rosa/púrpura para mantener el césped en condiciones óptimas y ayudar a su recuperación durante el invierno.

Pink sky at night, Blues delight. 🩷 pic.twitter.com/OA8Ywbnreo — Birmingham City FC (@BCFC) January 9, 2026

Durante la noche del jueves, cuando comenzó el fenómeno, las luces del estadio estaban encendidas a su máxima potencia. La niebla actuó como un “espejo gigante”, que ayudó a dispersar el color por las calles de la ciudad cercanas al estadio.

Así que: no, no fue un fenómeno “alienígena”, ni una consecuencia de la contaminación, ni nada extraño. Fue una situación extraordinaria, resultado de factores únicos.

