Tormenta invernal en Estados Unidos provoca cancelación de 14 mil vuelos

Torre de control en el Aeropuerto de Love Field, en Texas, en medio de neblina a causa de las bajas temperaturas registradas en Estados Unidos.

Una tormenta invernal de gran magnitud provocó la cancelación de más de 14 mil vuelos en Estados Unidos desde el sábado y complicó de forma severa los desplazamientos aéreos en gran parte del país, en especial en la costa este y el sureste, de acuerdo con reportes de agencias internacionales.

De acuerdo con el sitio de seguimiento FlightAware, más de 10 mil vuelos cancelados estaban programados para el domingo, jornada en la que se esperaban los mayores impactos del fenómeno meteorológico. Las afectaciones comenzaron el sábado, cuando cerca de 4 mil vuelos fueron suspendidos de forma preventiva ante el avance de la tormenta.

Un vuelo cancelado en la pantalla del Aeropuerto de Dallas Fort Worth, en Texas. ı Foto: Reuters

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que la combinación de nieve, aguanieve y lluvia helada afectaría a cerca de 180 millones de personas, lo que representa más de la mitad de la población estadounidense. El sistema se extendió desde las Montañas Rocosas del sur hasta Nueva Inglaterra, con acumulaciones previstas de 30 a 60 centímetros de nieve en ciudades como Washington, Nueva York y Boston.

En este contexto, varios de los aeropuertos más transitados del país registraron interrupciones generalizadas. El Aeropuerto Nacional Ronald Reagan, en Washington, informó que el 99% de sus salidas programadas, equivalentes a unos 420 vuelos, fueron canceladas. Situaciones similares se reportaron en los aeropuertos de Dallas-Fort Worth, Charlotte, Filadelfia y Atlanta, así como en los aeropuertos JFK y LaGuardia, en Nueva York.

Por otro lado, las principales aerolíneas estadounidenses registraron cifras elevadas de cancelaciones. American Airlines suspendió más de 1,400 vuelos, lo que representó cerca del 45% de su operación diaria. Delta Air Lines y Southwest Airlines reportaron alrededor de 1,200 cancelaciones cada una, mientras que United Airlines superó los 860 vuelos cancelados. En el caso de JetBlue, las suspensiones alcanzaron aproximadamente el 71% de su programación.

A propósito de los impactos más amplios, la tormenta también afectó el suministro eléctrico en diversas regiones, desde el oeste del país hasta Texas. Ante este escenario, el presidente Donald Trump aprobó declaraciones federales de desastre de emergencia en al menos una docena de estados, entre ellos Carolina del Sur, Virginia, Tennessee y Georgia, según reportes de agencias internacionales.

Finalmente, autoridades meteorológicas advirtieron que el evento podría prolongarse hasta inicios de la próxima semana, con temperaturas récord y sensaciones térmicas peligrosamente bajas, lo que mantendría el riesgo de nuevas cancelaciones y afectaciones a servicios básicos.

Con información de Associated Press y Reuters.

