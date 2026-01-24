Tormenta invernal: activa la Sener acciones estratégicas

Ante el “evento climático severo” por las bajas temperaturas provocadas por la tormenta invernal Fern, la Secretaría de Energía (Sener) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) informaron que se cuenta con más de 28 mil megawatts (MW) de capacidad disponible sin requerir gas natural para mantener el suministro energético. Asimismo, se cuenta con dos terminales de regasificación para abastecer hasta 350 mil metros cúbicos al interior del territorio. Señalaron que esas capacidades disponibles “serán suficientes para mantener el suministro de energía eléctrica en el país”.

En un comunicado, en el que alertaron que se podrían ver interrupciones en las entregas de gas natural y una “alta volatilidad de sus precios”, precisaron que se cuenta con el programa de coberturas financieras para acotar el precio que operan por medio de instrumentos que delimitarán los costos “en rangos convenientes”.

El Dato: La coordinación de Protección Civil y la Secretaría de Seguridad hicieron llamado a reforzar medidas de autoprotección ante el marcado descenso de temperatura.

“Estas coberturas disminuyen de forma efectiva los efectos financieros asociados a incrementos abruptos de precios y contribuyen a la continuidad operativa del Sistema Eléctrico Nacional”, dijo.

A fin de mantener el seguimiento al fenómeno y la atención a la población, se instaló el Grupo Directivo de Atención de Emergencias que estableció Centros de Operación Estratégicos en las Divisiones de Baja California, Norte, Golfo Norte y Golfo Centro, así como las Oficinas Nacionales.

Se dispuso de más de 800 electricistas y personal de logística, 210 grúas, 333 vehículos ligeros, un vehículo todoterreno, 37 plantas de emergencia y 24 torres de iluminación, para atender de manera inmediata cualquier situación y acelerar maniobras de restablecimiento.

071 número de reporte ante fallas en el suministro eléctrico

ESCASEZ. Por la mañana, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo advirtió que la severa tormenta invernal que se espera para este fin de semana en casi la mitad del territorio estadounidense podría provocar un posible desabasto de gas natural e incremento en su costo en México.

Para el fin de semana se alertó sobre una de las tormentas más extremas y de amplia duración que, se prevé, se extienda a lo largo de más de 2 mil 400 kilómetros, abarcando desde Oklahoma y el norte de Texas hasta Carolina del Norte.

En conferencia afirmó que esta situación se asemeja a lo ocurrido en 2021, cuando una tormenta invernal en Estados Unidos impactó al norte de México, provocando afectaciones a la disponibilidad de suministros energéticos.

La mandataria federal explicó que gran parte del gas natural que se consume en México proviene de Texas, uno de los estados afectados por la tormenta, situación que podría provocar un aumento en el precio y su disponibilidad.

“Puede haber, primero, un aumento de los precios, que hay un contrato especial con las empresas que suministran este gas y por otro lado la posibilidad, que ya se están tomando las medidas, de que hubiera menor disposición de gas natural, como ocurrió hace algunos años en el país”, declaró.

En cuanto al posible encarecimiento de este insumo, enfatizó que los contratos especifican bajo qué condiciones es que se puede dar la crecida de los precios.

La Coordinación Nacional de Protección Civil y la Secretaría de Seguridad hicieron el viernes un llamado a los mexicanos a reforzar las medidas de autoprotección ante el marcado descenso de temperatura y las condiciones invernales que prevalecerán hasta el domingo en buena parte del país, que “generará un temporal de lluvias, vientos intensos y nevadas”.

Se espera frío sin precedente

Por Redacción

Una peligrosa tormenta invernal amenaza a cerca de la mitad de Estados Unidos con fuertes nevadas y temperaturas muy por debajo de los cero grados previstas durante el fin de semana, por lo que al menos 15 estados del país han declarado ya el estado de emergencia.

Cerca de 230 millones de personas en casi 50 estados se verán expuestas a los efectos del temporal, que se formó en las Montañas Rocosas, avanza por el sur y el medio oeste del país y se prevé que alcance la costa este entre el sábado y el domingo.

Los meteorólogos advierten de que las intensas nevadas y las bajas temperaturas podrían provocar cortes de electricidad, caída de árboles y la formación de “catastróficas” capas de hielo que convertirán las carreteras en especialmente peligrosas.

La histórica tormenta recuerda la fuerza de Uri, una tormenta invernal que en 2021 impactó a Texas, provocando la muerte de varias personas y el congelamiento de gaseoductos, plantas de procesamiento y centrales eléctricas.

Calles nevadas en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, este viernes. ı Foto: AP

Se ha declarado el estado de emergencia en Nueva York, Nueva Jersey, Arkansas, Alabama, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Georgia, Luisiana, Maryland, Misisipi, Misuri, Pensilvania, Tennessee, Texas y Virginia, además de la ciudad de Washington D.C.

En Mineápolis (Minnesota) se esperan temperaturas de hasta -32 centígrados, en Chicago (Illinois) de -28 centígrados, en Cleveland (Ohio) de -24 centígrados, Nueva York -14 centígrados y Washington D.C. -11 centígrados.

El frío polar también afectará a la vecina Canadá, donde las autoridades advierten que la sensación térmica podría descender hasta los -50 centígrados, lo que puede provocar congelación de la piel en pocos minutos.

Las aerolíneas estadounidenses han cancelado casi 2 mil vuelos previstos para el sábado; cientos de escuelas cancelaron clases, las iglesias trasladaron a Internet las ceremonias del domingo, y en redes sociales se difundieron imágenes de largas colas en supermercados de varios estados y estanterías vacías, ya que la población se apresura a abastecerse de suministros.

Registran incremento en defunciones por heladas

› Por Yulia Bonilla

Quieto, entre pedazos de madera y desechos con los que intentó obstruir al frío que ya azota por la temporada, un hombre de alrededor de 50 años fue encontrado ya sin signos vitales este viernes, en calles de Torreón, Coahuila, uno de los estados que enfrentan la entrada de temperaturas gélidas que estarán congelando casi la mitad del país este fin de semana.

De acuerdo con el monitoreo de las autoridades sobre defunciones provocadas por las bajas temperaturas y con el último corte anual disponible correspondiente a 2024, las muertes por esta causa crecieron 134 por ciento, pues pasaron de 23 en 2023 a 54 en el año siguiente.

Para este 2025, aún no se cuenta con el balance definitivo; sin embargo, el reporte de la temporada invernal 2025-2026 apunta 25 casos y seis defunciones atribuibles al frío, ya sea por casos de hipotermia y por intoxicación por monóxido de carbono.

El Tip: Se esperan temperaturas de -10 a -5 grados en las zonas serranas de Baja California, Sonora, Zacatecas, Hidalgo y Edomex.

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que se esperan temperaturas de entre -10 a -5 grados en las zonas serranas de Baja California, Sonora, Zacatecas, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca, mientras que de 0 a 5 grados en Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro y Ciudad de México.

Para el amanecer de este sábado se esperan heladas y bajas temperaturas. ı Foto: Cuartoscuro

El descenso de las temperaturas se debe a la entrada de la tercera tormenta invernal de la temporada que estará acompañada de la caída de nieve y aguanieve, principalmente en las sierras de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango.

Además, el frente frío número 30 se extenderá sobre la frontera norte del país, reforzándose por una masa de aire ártico que interactuará con un canal de baja presión y el ingreso de humedad, que además ocasionarán lluvias con posible caída de granizo en Coahuila, así como chubascos en Nuevo León y Tamaulipas.