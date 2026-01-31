Pedro Torres, reconocido productor que marcó una época con proyectos como Big Brother, Operación Triunfo, Mujeres Asesinas y Gossip Girl Acapulco, murió el viernes 30 de enero, dejando al mundo del entretenimiento mexicano de luto.

El famoso de 72 años fue diagnosticado con esclerosis lateral amiotrófica (ELA) en 2025, y, aunque enfrentó con valentía la enfermedad, el padecimiento lo fue debilitando poco a poco. Su hermano David Torres compartió cómo fueron los últimos momentos del productor.

Así fueron los últimos momentos de Pedro Torres, revela el hermano del productor

David Torres, hermano del productor, compartió en entrevista con Televisa Espectáculos cómo fueron los instantes finales de Pedro.

Según relató, se trató de un momento íntimo y familiar: “Anoche, en una unión familiar muy bonita dijo ‘no puedo un segundo más, no los voy a hacer pasar un momento ya fuera de lo aceptable’, y se desconectó”.

El hermano también reveló que, antes de partir, Pedro Torres pudo despedirse de su madre mediante una llamada telefónica, ya que por motivos de salud ella no pudo asistir al funeral. “Habló con Pedro ayer, tuvieron una llamada”, añadió David, subrayando la importancia que tenía para todos ese último contacto.

¿Dónde permanecerán los restos de Pedro Torres?

La familia de Pedro Torres decidió que el cuerpo del productor fuera incinerado y que sus cenizas fueran trasladadas a Saltillo, Coahuila, su tierra natal. Ahí descansarán junto a su padre, en la iglesia del barrio de San José, donde ambos crecieron.

“Vamos a ir a Saltillo, que es donde crecimos y está la mayor parte de la familia… ahí va a estar Pedro junto a mi papá”, explicó David Torres.

Estos son los famosos programas del ex productor Pedro Torres ı Foto: Especial

¿Quiénes asistieron al funeral de Pedro Torres?

El funeral de Pedro Torres se realizó en una funeraria ubicada al poniente de la Ciudad de México. La ceremonia reunió a figuras destacadas del medio artístico, quienes acudieron a rendirle homenaje y mostrar su respeto.

Entre los asistentes se encontraron Luis Miguel, Alejandro Fernández, Lucía Méndez, su exesposa, e Isabel Lascurain, integrante de Pandora, además de colegas y amigos cercanos del productor.

La ceremonia se llevó a cabo de manera íntima, siguiendo la petición de la familia, que optó por mantener el servicio en privado y con acceso limitado.

En fotografías que circulan en redes sociales de la parte principal de la capilla, se distingue el féretro de madera, dispuesto sobre una plataforma elevada y acompañado por arreglos florales blancos que lo rodean.