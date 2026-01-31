Netflix trae de vuelta el universo de La Casa de Papel con una nueva entrega que promete elegancia, flamenco, tensión y sorpresas. Berlín y la dama del armiño es la segunda temporada del spin-off protagonizado por Pedro Alonso, quien regresa como Andrés de Fonollosa, mejor conocido como Berlín.

La segunda temporada de la serie se ha convertido en uno de los títulos más esperados del año, pues veremos al atractivo personaje en un nuevo escenario, Sevilla, y un plan criminal que pondrá a prueba a toda la banda.

Berlín y la dama del armiño: Estreno, de qué trata, reparto, tráiler...

Netflix confirmó que Berlín y la dama del armiño se estrenará el 15 de mayo de 2026. Los episodios de esta entrega estarán disponibles de manera global a partir de esta fecha, por lo que los seguidores de la saga podrán disfrutar simultáneamente del regreso del carismático ladrón. Para mirar la serie sólo necesitas una suscripción activa en la plataforma de streaming.

En esta nueva producción de los creadores de La Casa de Papel, la acción se trasladará a Sevilla, España, una ciudad que servirá como telón de fondo para un golpe tan sofisticado como arriesgado.

Todavía queda mucho por robar. Comienza el rodaje de la segunda temporada de 'Berlín'. #Berlin2 pic.twitter.com/i6yXynQtMm — Netflix España (@NetflixES) January 23, 2025

¿De qué trata Berlín y la dama del armiño?

En esta nueva temporada titulada Berlín y la dama del armiño, Berlín y su inseparable Damián reúnen a la banda para ejecutar un atraco que, en apariencia, tiene como objetivo el famoso cuadro de Leonardo da Vinci, La dama del armiño.

Sin embargo, el plan es una fachada para esconder que el verdadero objetivo es desfalcar al Duque y la Duquesa de Málaga, quienes intentan chantajear al astuto protagonista. Podremos ver ocho episodios que desbordan ambición, venganza y engaños, con la elegancia característica del personaje y escenarios que van desde palacios hasta fiestas exclusivas por la colorida Sevilla.

Reparto de la serie de Netflix

El elenco de Berlín y la dama del armiño reúne a rostros ya conocidos, pero se agregan nuevos intérpretes:

Pedro Alonso como Berlín.

Michelle Jenner , Tristán Ulloa , Begoña Vargas , Julio Peña Fernández y Joel Sánchez , quienes regresan de la primera temporada.

Inma Cuesta como Candela, una nueva integrante de la banda que tendrá un papel clave en el golpe y en la vida sentimental del apasionado Berlín.

José Luis García-Pérez y Marta Nieto como el Duque y la Duquesa de Málaga, antagonistas centrales de la historia.

Tráiler de Berlín y la dama del armiño

Si te ha interesado la historia de Berlín y la dama del armiño, a continuación, te compartimos el tráiler difundido por Netflix esta semana: