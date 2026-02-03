El video filtrado de Anabel Angus con Marco Antelo

Resurgió en redes sociales el video filtrado de Anabel Angus y Marco Antelo, un tema que ha generado polémica en el pasado y que ahora vuelve a dar de qué hablar ante el interés de usuarios de los principales motores de búsqueda.

Esto se sabe sobre el video de Anabel Angus y Marco Antelo

“Video de Anabel Angus y Marco Antelo” es una búsqueda que destaca, a pesar de tratarse de un material que fue filtrado y que por lo tanto, no cuenta con el consentimiento de los involucrados para ser exhibido a terceras personas.

Anabel Angus y Marco Antelo ı Foto: IG: @yeyoantelo

El delito cometido contra la pareja ha desatado controversia y curiosidad entre los Internautas. Usuarios de diversas plataformas buscaban cómo acceder al material de la presentadora y su esposo, que es resultado del hackeo de las cámaras de seguridad de la vivienda de la pareja.

A mediados del año 2025, se dio a conocer en redes sociales que el video íntimo de la conductora y su marido fue filtrado, a pesar de que ellos ni siquiera lo habían grabado, ya que el material lo obtuvo un hacker.

El público reaccionó con memes y el tema no tardó en hacerse viral en Bolivia, desatando además el interés por el material generado sin el consentimiento de la pareja. “Estoy pasando un momento durísimo,no ha sido esto último que me ha tenido el corazón hecho un chuñito”,dijo Anabel Angus en el programa +Amor X Favor.

Meses antes de la filtración, Marco Antelo había revelado una crisis en su relación con la famosa: “Nosotros este año vivimos uno de los momentos más difíciles de nuestra relación, mucha gente especuló si nosotros seguíamos juntos o no”, comenzó Marco Antelo durante un programa.

En ese sentido, afirmó que si bien estuvieron separados unos cinco meses, ambos al final encontraron la clave para permanecer juntos: “Nos conectaba nuestras ganas de ser buenos papás, nuestras ganas de estar presentes para nuestros hijos y esta admiración profunda del uno por el otro como persona”, anotó.

La pareja siguió enfrentando situaciones complicadas durante el resto del 2025 con la filtración de su video íntimo y parece ser que ahora, Anabel Angus y Marco Antelo se mantienen unidos frente a las adversidades.