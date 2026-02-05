Mis gemelos de ojos mágicos o Gemelos con Ojos Mágicos es una serie en formato vertical que ha ganado popularidad en redes sociales en los últimos días.

La trama se centra en el romance de Eva Santos y Carlos Lima, quienes son padres de un par de gemelos que tienen poderes. Descubre aquí de qué trata este drama chino y dónde ver los capítulos.

¿De qué trata el drama chino Mis gemelos de ojos mágicos?

Eva Santos es una joven que trabaja como camarera en un lujoso hotel. Un día, se encuentra a Carlos Lima, hombre millonario, y tienen una noche de pasión sin conocerse.

Tiempo después, ella descubre que está embarazada y decide renunciar a su trabajo para evitar las críticas de sus compañeras. Además, decide criar en secreto a sus gemelos, quienes nacen con una rara condición en los ojos, pues cambian de color bajo ciertas circunstancias.

Cinco años después, la verdad salió a la luz entre engaños, pruebas falsas y conflictos familiares, hasta que la familia se reunió y Carlos le promete a Eva amor eterno.

Mis gemelos de ojos mágicos ı Foto: Especial

Mis gemelos de ojos mágicos, ¿dónde ver el drama chino?

Mis gemelos de ojos mágicos, también llamada Gemelos con Ojos Mágicos, es un drama chino que se encuentra disponible en GoodShort, una plataforma especializada en contenido en formato vertical.

Para acceder a los capítulos puedes descargar la aplicación para TV, teléfono y computadora. Los primeros 10 se encuentran disponibles de forma gratuita y con anuncios, sin embargo, para mirar el drama completo integrado por 66 episodios, debes desbloquearlos.

Para habilitar los episodios necesitas monedas, que puedes conseguir realizando tareas diarias y viendo anuncios.

Además, en TikTok se encuentran disponibles algunos episodios o resúmenes que han compartido los fans de las producciones asiáticas.

Otra opción es YouTube, donde el drama se encuentra en formato de película, con subtítulos y audio doblado al español.

