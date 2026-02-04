En esta vida, te suelto la mano desde el principio, ¿Dónde ver el drama chino?

La serie en formato vertical En esta vida, te suelto la mano desde el principio es un drama chino de una mujer que cuando reencarna, decide no casarse con su esposo con quien fue tremendamente infeliz, por lo que ahora busca cambiar su destino.

¿De qué trata En esta vida, te suelto la mano desde el principio?

En esta vida, te suelto la mano desde el principio sigue la historia de un hombre que desprecia a su esposa, pues la culpa de que el marido de la hermana de ella, un mafioso, murió solo un año después de que se casaran y por eso la otra chica había sido infeliz.

En sus últimos momentos, él le dice a ella que debió haberle permitido casarse con su hermana. Por eso, al renacer la mujer decide honrar su deseo y se ofrece voluntaria para esta vez casarse con el mafioso en lugar de su hermana.

El anterior esposo no tarda en darse cuenta de que su favorita en realidad no era tan angelical como él pensaba y que amaba a la otra mujer. Por su parte, la protagonista logra vivir una vida feliz, que se llevaba bien con su esposo y los mafiosos.

¿Dónde ver En esta vida, te suelto la mano desde el principio?

Puedes ver todos los episodios de la serie que se encuentran disponibles a través de la plataforma de IDrama, una aplicación móvil. Puedes ver los primeros 8 capítulos de manera gratuita en la app antes de tener que comprar el resto de la historia.

Como alternativa, puedes encontrar la historia a través de plataformas como Facebook o Dailymotion. Encontrarás la historia completa en formato de película, para que la puedas disfrutar de corrido, aunque pueden haber algunos anuncios mientras la miras, ya que es gratuita.

