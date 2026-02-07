¿Cuál será el setlist de Bad Bunny en el Super Bowl 2026? Esto se sabe

La participación de Bad Bunny en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX ha generado mucha emoción e intriga. A pocas horas del evento, los fanáticos y medios especializados han comenzado a difundir filtraciones y teorías sobre las canciones que el Conejo Malo interpretará en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, este domingo.

Aunque la NFL mantiene bajo llave los detalles, el posible repertorio del famoso ya circula en redes y se espera que sea un recorrido por los mayores éxitos de su carrera. Conoce el posible setlist de la presentación.

El show de Bad Bunny en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX, este febrero de 2026, podría incluir una mezcla de reguetón, trap y fusiones caribeñas que han marcado la trayectoria del artista y caracterizan a Puerto Rico.

Entre las canciones más mencionadas en las filtraciones se encuentran:

Dákiti”

“Tití Me Preguntó”

“Debí Tirar Más Fotos”

“I Like It” (colaboración con Cardi B y J Balvin)

“Safaera”

“Callaíta”

Además, se espera que interprete algún fragmento de un tema distintivo de su país.

Lo que sí se sabe es que el espectáculo de este domingo 8 de febrero contará con más de 100 bailarines y una puesta en escena que celebrará la diversidad latina, con visuales diseñados para convertir el estadio en una fiesta global. Aunque el cantante reveló en conferencia de prensa el jueves que pondrá en alto la cultura de su país, no dio más detalles, pero aseguró que será increíble.

¿Cuándo y a qué hora podrás ver a Bad Bunny en el Super Bowl 2026?

El Super Bowl LX se jugará el domingo 8 de febrero de 2026 en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, en Estados Unidos.

El partido enfrentará a los New England Patriots contra los Seattle Seahawks, y el show de medio tiempo con Bad Bunny se realizará aproximadamente a la mitad del encuentro, alrededor de las 19:00 horas (tiempo del centro de México), aunque el horario exacto dependerá del desarrollo del juego.

La presentación del puertorriqueño llena de emoción a la gente, pues, sin duda, ocupará un lugar en la historia del Super Bowl, ya que es el primer artista masculino latino en liderar el medio tiempo. Benito llevará su música a una audiencia de más de 100 millones de espectadores de todo el mundo.