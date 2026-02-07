Encuentran cadáver de DJ Young, el hijo de Lil Jon, en un estanque

Una persona que se cree es el hijo del rapero Lil Jon ha sido encontrada muerta en un estanque al norte de Atlanta, informó la policía el viernes.

Nathan Smith, conocido profesionalmente como D.J. Young Slade, salió de su casa en Milton “en circunstancias inusuales” a primera hora del martes, según la policía.

Lil Jon declaró en un comunicado publicado en su página de Instagram que él y la madre de Smith, Nicole Smith, están “profundamente destrozados por la trágica pérdida de nuestro hijo”.

“Nathan fue la persona más amable que conocerías”, dice la declaración. “Era inmensamente cariñoso, considerado, educado, apasionado y de corazón — amaba a su familia y a los amigos de su vida con todo su corazón”.

Nathan Smith, de 27 años, “salió corriendo de su casa y ha estado desaparecido desde entonces”, según la policía en un cartel de persona desaparecida que difundieron en las redes sociales.

Él “se fue a pie y no tiene teléfono”, según la policía. “Puede que esté desorientado y necesite ayuda. Familiares y amigos están preocupados por su seguridad”.

La policía de Milton comenzó inmediatamente a buscar a Smith, según la policía. Al no poder localizarlo, la policía y otras agencias ampliaron la búsqueda incluyendo un estanque cerca de la residencia de Smith. Poco antes del mediodía del viernes, los buceadores del Departamento de Bomberos del Condado de Cherokee encontraron un cuerpo en el estanque.

“Se cree que el individuo es Nathan Smith, pendiente de confirmación oficial por parte de la Oficina del Forense del Condado de Fulton”, dijo la policía en un comunicado. El forense no respondió de inmediato a las consultas sobre el caso el viernes.

“Según la investigación hasta la fecha, no hay indicios de juego sucio”, dijo la policía. “Sin embargo, la División de Investigaciones Criminales del Departamento de Policía de Milton seguirá tratando esto como una investigación abierta y activa”.

La policía dijo que no se darán más detalles hasta que el forense determine la causa y la forma de la muerte.

Milton es una localidad suburbana situada a unas 30 millas (48 kilómetros) al norte de Atlanta.

Lil Jon, nacido Jonathan Smith, es un rapero y productor de Atlanta que fue una figura central en el subgénero crunk del hip-hop. Es conocido por canciones como “Get Low” de 2002 con su grupo East Side Boyz y “Turn Down For What” de 2013 con DJ Snake. También tiene una hija, Nahara, nacida en 2024.