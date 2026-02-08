Día de Bad Bunny: El gobernador de California declara el 8 de febrero en honor al puertorriqueño

No cabe duda de que la música urbana ha trascendido fronteras y se ha convertido en un fenómeno cultural de nivel global. Uno de sus máximos exponentes, Bad Bunny, ha logrado que su influencia se extienda más allá de los escenarios y plataformas digitales.

En reconocimiento a su impacto artístico y social, el gobernador de California, Gavin Newsom, declaró oficialmente el 8 de febrero como el Día de Bad Bunny. Esta fecha que busca celebrar la trayectoria del artista puertorriqueño y su papel en la representación de la comunidad latina en Estados Unidos.

No obstante, algunas figuras destacadas del sector conservador de la sociedad estadounidense salieron a criticar la decisión.

El gobernador de California, Gavin Newsom, anunció ayer que el 8 de febrero se celebrará el Día de Bad Bunny. La proclamación se dio en el marco del Super Bowl, donde se presentará el cantante de Puerto Rico.

Newsom destacó que el reguetonero no sólo es un ícono musical, sino también un referente cultural que ha abierto espacios de visibilidad para el idioma español y las tradiciones latinas en la industria del entretenimiento.

El gobernador subrayó que la decisión responde al reconocimiento de la diversidad cultural que caracteriza a California, estado con una de las comunidades latinas más grandes del país. “Bad Bunny ha demostrado que la música puede ser un puente entre culturas y generaciones”, señaló Newsom en el comunicado oficial.

Surgen las críticas en el lado conservador por el Día de Bad Bunny

Las reacciones ante el anuncio del gobernador de California sobre el Día de Bad Bunny no se hicieron esperar. Tan sólo unas horas después, el sitio web conservador OUTKICK criticó la decisión, calificándola como una “humillación” para California.

En su publicación, el portal de MAGA (Make America Great Again) escribió: “Gavin Newsom nombra el domingo del Super Bowl como ‘Día de Bad Bunny’, en la última humillación de California. La patética cuenta de la oficina de prensa del gobernador declara el domingo como ‘Día de Bad Bunny’ en el más reciente intento fallido de burla”.

Ante estas críticas, la oficina de prensa del gobernador Newsom respondió en su cuenta oficial de X, antes Twitter: “El blog de MAGA ‘OUTKICK’, de muy baja calificación, dirigido por Tomi ‘Toilet’ Lahren (¡nadie tira de la cadena más rápido!), está en crisis total porque mañana celebramos el ‘Bad Bunny Day’ en toda California y, francamente, en todo el mundo, por culpa mía, Gavin C. Newsom, el gobernador favorito de Estados Unidos.

“Le deseo lo mejor a este triste pasquincito. Estoy seguro de que estarán muy ocupados viendo a ‘Kid Rock’ actuar ante 35 personas, tres patinetes y una enfermera confundida en el centro de retiro Golden Meadows de Trump en Florida. ¡Ojalá no haya niños presentes! — Gobernador GCN”.

THE VERY LOW-RATED MAGA BLOG “OUTKICK,” RUN BY TOMI “TOILET” LAHREN (NOBODY FLUSHES FASTER!), IS HAVING A TOTAL MELTDOWN BECAUSE TOMORROW WE CELEBRATE “BAD BUNNY DAY” ACROSS CALIFORNIA AND, FRANKLY, “THE WORLD” BECAUSE OF ME, GAVIN C. NEWSOM, AMERICA’S FAVORITE GOVERNOR. I WISH… pic.twitter.com/fBRTQLu2bd — Governor Newsom Press Office (@GovPressOffice) February 8, 2026

La respuesta del gobernador de California generó aún más conversación en redes sociales, pues miles de usuarios celebraron la iniciativa y defendieron la importancia de reconocer a figuras como Bad Bunny como símbolo de la cultura latina.