¿Por qué mataron a El Chabelo en Chiapas? Esto se sabe del asesinato del influencer

La muerte del creador de contenido El Chabelo el pasado jueves en Chiapas ha impactado a la comunidad digital, por quienes lamentan el asesinato del influencer que fue ejecutado por dos sujetos armados.

Los testimonios apuntan que los hombres entraron al local simulando estar interesados en realizarse un tatuaje y al identificar a El Chabelo, dispararon a quemarropa. Dos personas resultaron heridas, mientras que el famoso falleció de inmediato.

¿Quién era El Chabelo? ı Foto: Redes sociales

¿Por qué mataron a El Chabelo en Chiapas?

El originario de Huixtla era un joven creador de contenido de 28 años de edad, quien creaba contenido principalmente de humor. Sin embargo, destacan sus videos donde hacia comentarios críticos a la gestión de las autoridades municipales.

Los usuarios en redes sociales señalaron que por sus videos se le acusaba de incitar a la violencia y operar bajo el anonimato de cuentas falsas, señalamientos que Maldonado Grijalva enfrentaba.

Además, horas antes del crimen el director de comunicación social del Ayuntamiento, Manuel Estrada, advirtió en una entrevista que la Policía Cibernética ya rastreaba a los administradores de páginas de denuncia.

Se desconoce el móvil detrás del asesinato de El Chabelo, quien murió al instante del ataque. Si bien la investigación por su asesinato ya está en curso, de momento la Fiscalía de Chiapas no ha reportado detenciones ni un avance significativo respecto al homicidio.