Esta temporada de La Venganza de los Ex VIP promete estar llena de intriga, diversión y mucho drama. Diez VIP llegan a las paradisiacas playas de Cartagena, Colombia, creyendo que son vacaciones, pero pagarán sus pecados.

Entre fiesta y descontrol, todo estalla cuando llegan sus exparejas, por lo que presenciaremos matrimonios rotos, promesas migajeras y muchas lágrimas. La emblemática ciudad amurallada será el escenario perfecto para que los participantes enfrenten su pasado.

Hace unos días se estrenaron dos episodios en donde pudimos apreciar saludos falsos, parejitas y celos, que desencadenaron ilusiones rotas y dramones. Si no pudiste verlos o deseas saber dónde puedes encontrarlos en aplicaciones como Telegram, aquí te contamos.

¿Quiénes participan en La Venganza de los Ex VIP 2026?

En la temporada 5 de La Venganza de los Ex VIP 2026 participan caras conocidas del reality y se suman nuevos influencers y famosos, ellos son:

Abel Robles

Cami Pulgarín

Henry Jimenez

Ignacia Michelson

Michel Chavez

Pedro Figueira

Roberto Mora

Rodolfo González

Ximena Nazor

Yesenia Canales

La Divaza

¿Cuándo y dónde ver La Venganza de los Ex VIP 2026?

La temporada 5 de La Venganza de los Ex VIP 2026 arrancó el martes 10 de febrero. El programa contó con un estreno doble que incluyó dos episodios consecutivos para captar la atención de la audiencia.

Los capítulos duran alrededor de 58 minutos y son aptos para personas mayores de 16 años, pues el programa incluye escenas de contenido sexual, alcohol y otras sustancias, así como palabras altisonantes u ofensas.

El reality puede seguirse en su transmisión tradicional por MTV Latinoamérica, que está disponible para los suscriptores del canal de paga. Además, toda la temporada y catálogo de entregas anteriores y otros realities estará disponible en Paramount+, la plataforma de streaming que concentra parte de los contenidos de MTV.

¿Dónde ver La Venganza de los Ex VIP 2026 en Telegram?

Otra opción para ver La Venganza de los Ex VIP 2026 es Telegram, donde usuarios suelen compartir los capítulos y resúmenes del popular reality show. Puedes buscar el canal LA VENGANZA DE LOS EX CARIBE & LA VENGANZA DE LOS EX VIP.

Este espacio tiene 12 mil 356 suscriptores. Recuerda que para acceder al contenido debes contar con una cuenta en la red social de mensajería.

También puedes ingresar a VENGANZA DE LOS EX VIP, que cuenta con 34 mil 866 suscriptores. No olvides mantenerte al pendiente del grupo de Facebook LA VENGANZA DE LOS EX VIP 2025, donde informan de las actualizaciones del grupo de Telegram.