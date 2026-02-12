Pepe Aguilar rompe el silencio sobre ataque a policía cerca de su rancho: ‘Mi familia está bien’

El cantante Pepe Aguilar emitió un comunicado en las redes sociales para aclarar la situación de su familias, tras el ataque armado a policía de Zacatecas en inmediaciones de su rancho El Soyate que es propiedad de su familia.

En un breve mensaje el intérprete de “Por mujeres como tú” señaló que él y su familia se encuentran muy bien y que él se ubica en la Ciudad de México.

"En la zona cerca de mi casa y al rancho de mi hija actualmente se lleva a cabo un operativo activo”, señaló Pepe Aguilar citando al secretario de Gobierno de Zacatecas, Rodrigo Reyes Mugüerza, quien publicó un video en el que reveló qué fue lo que realmente sucedió en el ataque armado cerca del rancho de Pepe Aguilar.

Pepe Aguilar habla sobre supuesto ataque en su contra ı Foto: Especial

¿Qué fue lo que pasó en el ataque cerca del rancho de Pepe Aguilar y Ángela Aguilar?

Rodrigo Reyes Mugüerza mencionó que se registró una agresión en contra de las Fuerzas de Reacción Inmediata estatal a la altura del poblado de Tayahua, entre Tayahua y el municipio de Tabasco, donde se encuentra un rancho de la familia Aguilar.

🚨🔴 Atacan en Villlanueva, Zacatecas, a agentes de la Fuerza de Reacción Inmediata estatal a la altura del poblado de Tayahua, entre Tayahua y el municipio de Tabasco, donde se encuentra un rancho de la familia Aguilar.



El funcionario indicó que el Ejército, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Pública acudieron al punto en el que se realizó la agresión para realizar un operativo, el cual sigue activo en la zona, por lo que le pidió a la ciudadanía no transitar por el área.

Por otra parte, señaló que ya hay personas detenidas por el ataque sucedido cerca del rancho de los Aguilar. Asimismo, indicó que en las próximas horas se dará a conocer más información sobre las detenciones.

La familia Aguilar ha sido una de las más polémicas en los últimos años, desde que su hija Ángela Aguilar señaló que tenía nacionalidad argentina. Desde ese momento la joven cantante se ha vuelto blanco de críticas que siguen hasta la fecha, las cuales se incrementaron después de que se hizo pública su relación con Christian Nodal y se casara con él.