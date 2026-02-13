Consuelo Duval: Hay personajes que exigen reinventarte como actriz

Consuelo Duval encabeza la serie de comedia Bodas S.A., donde da vida a Silvia, una organizadora profesional de enlaces que enfrenta clientas caprichosas, rivales ambiciosas y su propio pasado sentimental. Para la actriz, el proyecto significó un flechazo inmediato. “Es el personaje que he estado esperando toda mi vida”, afirma contundente a La Razón. “Lo leí y dije: ‘¡Qué padre!’. Después hice casting y callback, y por supuesto que acepté a la primera porque es una serie muy bien escrita y muy bien contada”.

Para construir a Silvia, Duval se inspiró en Meryl Streep. “No intenté copiarla, pero fue mi inspiración para hacerla tan pragmática”, explica la intérprete, resaltando que la serie está disponible desde hoy por la plataforma ViX.

El Dato: PARA PREPARAR mejor su papel de wedding planner, Consuelo Duval tomó asesoría con una organizadora de bodas real.

Giselle Kuri, quien interpreta a Fanny, comparte créditos y complicidad con Duval. La también actriz dejó clara la admiración que siente por su compañera. “Yo estaba muy nerviosa porque dije: ‘Consuelo, mujerón, te impone’. Le pedía que fuera buena onda conmigo”, recuerda entre risas. La respuesta fue inmediata: “Me abrazó, me acogió, me hizo sentir con una paz tremenda y ahí empezó a fluir todo”.

Consuelo Duval admite que, antes de obtener el papel, atravesó dudas. “Cuando vas a hacer un casting todos los demonios del infierno se desatan y se vienen a vivir a tu cabeza; te sientes muy insegura”, confiesa. Sin embargo, desde la prueba de química sintió que algo especial ocurría. “Desde el casting dije: ‘Ya tengo hija’. Cuando se encontraron nuestras miradas, ya sabíamos que nos conocíamos”.

La conexión trascendió la pantalla. Kuri relata que durante el rodaje se volvió inseparable de su compañera. “Me decía pegostina porque no me le despegaba”, comenta divertida. También destaca los gestos de Duval en largas jornadas nocturnas: “Nos compraba tamales, cositas, siempre generosa”. La protagonista confirma el cariño mutuo: “Empezó a surgir mucha protección la una por la otra, anhelar las escenas juntas, las difíciles y las divertidas”.

En la trama, Silvia compite con otras especialistas contratadas por una joven adinerada interpretada por Paly. “Me hace hacer cosas que, ¡ay Dios mío!”, dice Duval. “Es un buen reto para mí como actriz y me encantó verla ahí”.

Sobre las nuevas generaciones, la comediante ofrece una postura honesta. “Me encanta que vengan a enseñarnos otras ideas y formas de trabajar. Las respeto mucho y me engrandezco con ellas”, señala. No obstante, advierte: “También hay unas que no tienen la disciplina para mantener un proyecto bien y están con el teléfono distraídos o no se saben los textos, y eso me desespera”. Aclara que en esta producción no vivió esa situación: “Con nadie de los jóvenes de Bodas me pasó; todos estábamos subidos en el barco”.

Ambas coinciden en que los relatos actuales brindan mayor espacio a figuras femeninas complejas. “La mujer siempre ha sido fuerte y empoderada, nada más que no lo contaban tanto; ahora se nos está reconociendo más”, sostiene Duval. Kuri añade: “Son personajes más reales, más equilibrados; no es que nos estén haciendo el favor, es que siempre hemos estado ahí”.

El rodaje duró casi cuatro meses bajo la dirección de Fernando Durán, Santiago Fábregas y José Terán.