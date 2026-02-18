Laura G y sus escándalos más fuertes

Laura G, también conocida como Laura Gonzáles, es una personalidad polémica, quien forma parte de La Casa de los Famosos 2026 y por ello, se encuentra en el ojo del huracán.

La celebridad colombiana ha destacado no solo por sus apariciones en televisión, sino por los escándalos que ha protagonizado a través del tiempo y que a la fecha dan de qué hablar. Ahora te contamos de las polémicas de Laura G.

Los escándalos de Laura G

La famosa ha protagonizado diversos escándalos. Uno de los más intensos ocurrió en La Casa de los Famosos Colombia 2025, cuando confrontó a Karina García, quien supuestamente sostuvo una relación con su prometido cuando eran pareja.

Laura asegura que mientras ella vivía con su prometido en Río de Janeiro, Brasil, Karina se habría involucrado con él durante un viaje que Laura realizó a Bogotá. En ese sentido, aseguró tener pruebas sobre ello, aunque Karina lo negó todo de manera rotunda.

Laura salió del programa en la semana 11, luego de solo 17 días dentro, su actitud directa, competitiva y confrontativa le otorgaron atención mediática y nuevos seguidores.

Otra polémica que ocurrió el año pasado e hizo a Laura la protagonista de varios titulares fue lo que ocurrió con un novio con el que salió apenas unas semanas.

En julio del 2025, la conductora capturó la atención en redes sociales al publicar desde las playas de Dubái. En la publicación, González compartió una fotografía de ambos disfrutando de un paseo en yate.

Sin embargo, la historia de amor se volvió turbia después de que se comenzó a decir que el hombre la tenía amenazada de muerte por volver a Colombia.

El empresario con el que ella estaba en Dubái era Juan Martín Moreno, al parecer tiene 40 años y según menciona Laura G tendría “negocios de dudosa procedencia”. Hace unos meses, en redes sociales, él manifestó que había estado en prisión durante 10 años.

Él por su parte, expuso a la modelo al afirmar que además de los regalos que le entregó, también le sustrajo importantes sumas de dinero e incluso, la acusó de estar relacionada con un estafador y de esconderse en Dubai.