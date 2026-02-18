Laura G, mejor conocida como Laura González, es una de las habitantes más polémicas de La Casa de los Famosos 2026, quien ha despertado curiosidad en redes sociales por diversos factores, incluyendo el de su vida privada y quién es su esposo o pareja.

Y es que en el pasado, Laura G se ha mostrado transparente en hablar de su vida privada y las situaciones de traición que ha vivido con ex novios como uno al que llamó Hugo cuando estuvo en la versión colombiana de La Casa de los Famosos.

¿Quién es el esposo de Laura G?

Hasta donde se sabe, Laura G ha entrado a La Casa de los Famosos 2026 como una mujer soltera.

En julio del 2025, la conductora capturó la atención en redes sociales al publicar desde las playas de Dubái. La presentadora compartió detalles de su lujoso viaje en compañía de su novio.

En la publicación, González compartió una fotografía de ambos disfrutando de un paseo en yate en Dubái. Aparecían felices y abrazados, sin embargo, el rostro de su novio permaneció oculto bajo una gorra, dejando entrever únicamente su figura atlética.

“Con mi viejito”, agregó en la publicación, dejando en secreto la identidad del hombre que la acompañó en dicho viaje, quien es residente en la ciudad de los Emiratos Árabes Unidos.

Sin embargo, la historia de amor se volvió turbia después de que se comenzó a decir que el hombre la tenía amenazada de muerte por volver a Colombia.

El empresario con el que ella estaba en Dubái era Juan Martín Moreno, al parecer tiene 40 años y según menciona Laura G tendría “negocios de dudosa procedencia”. Hace unos meses, en redes sociales, él manifestó que había estado en prisión durante 10 años.

Él por su parte, expuso a la modelo al afirmar que además de los regalos que le entregó, también le sustrajo importantes sumas de dinero e incluso, la acusó de estar relacionada con un estafador y de esconderse en Dubai.