Premios Lo Nuestro: ¿A qué hora empiezan y dónde ver en vivo?

La música latina se prepara para los Premios Lo Nuestro 2026, que celebran su edición número 38 desde Miami, Florida. Este evento reúne a los máximos exponentes de distintos géneros, desde el reguetón y el pop hasta la música regional mexicana, convirtiéndose en una cita obligada para millones de espectadores en América Latina.

La gala no sólo reconoce a los artistas más destacados del último año, sino que también ofrece presentaciones en vivo de los intérpretes más populares. No te pierdas de esta noche de música y descubre a qué hora inicia la ceremonia y dónde puedes verla en vivo.

Premios Lo Nuestro: ¿A qué hora empiezan y dónde ver en vivo?

La ceremonia de los Premios Lo Nuestro se celebra este jueves 19 de febrero de 2026 en el Kaseya Center de Miami, Florida. Para el público en México, la transmisión en vivo comenzará a las 6:00 de la tarde (hora del centro de México), ya que el evento arranca a las 7:00 pm hora del Este de Estados Unidos.

TE RECOMENDAMOS: Sorprendió La FOTO de Shanik Berman desnuda que le tomó el fotógrafo Uriel Santana para exposición

La gala podrá seguirse a través de Univision, Unimás, Galavisión y la plataforma de streaming ViX, que ofrecerá cobertura completa tanto de la alfombra roja como de las actuaciones principales. Además, la tradicional “Noche de Estrellas” iniciará una hora antes, con entrevistas y desfiles de los artistas nominados y presentadores.

Los Premios Lo Nuestro 2026 prometen una velada inolvidable para los amantes de la música latina.

¿Quiénes son los artistas nominados a los Premios Lo Nuestro?

La edición 2026 de los Premios Lo Nuestro cuenta con más de 240 artistas nominados en 44 categorías. Algunos son:

Premio Lo Nuestro Artista del Año

Bad Bunny

Beéle

Carín León

Fuerza Regida

Karol G

Maluma

Marc Anthony

Rauw Alejandro

Romeo Santos

Shakira

Canción del Año

“Desde Hoy” – Natti Natasha

“DTMF” – Bad Bunny

“El Amor De Mi Herida” – Carín León

“Imagínate” – Danny Ocean & Kapo

“Khé?” – Rauw Alejandro & Romeo Santos

“Latina Foreva” – Karol G

“Me Jalo” – Fuerza Regida & Grupo Frontera

“No Me Sé Rajar” – Alejandro Fernández

“Otra Noche (Feat. Darell)” – Myke Towers & Darell

“Soltera” – Shakira

Álbum del Año