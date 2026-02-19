Actualmente, varias parejas de creadores de contenido han sido populares y despiertan curiosidad y admiración. Tal es el caso de Melissa Ríos, compañera de vida del popular youtuber mexicano HotSpanish.

Juntos han construido una relación sólida que trasciende las pantallas y se refleja en su vida familiar, siendo una de las parejas más seguidas en redes sociales. Conoce a esta bella creadora de contenido y su relación con el influencer llamado Roberto González Manso.

¿Quién es la novia de HotSpanish, Melissa Ríos?

Melissa Ríos es originaria de Estados Unidos y es una figura destacada en el mundo digital. Su presencia no se limita a ser la pareja de HotSpanish, como algunos podrían pensar, sino que también participa activamente como coanfitriona en el canal de YouTube “Romeli”, donde comparte contenido junto a su pareja.

La pareja se conoció en una fiesta en Estados Unidos, en un contexto poco convencional, ya que HotSpanish estaba en proceso de conquistar a otra mujer. Sin embargo, el destino los unió y desde entonces han formado una relación estable. Hoy son padres de dos hijos: Liam, de dos años, y Melissa, quien recientemente cumplió su primer año.

Melissa ha sabido ganarse el cariño de los seguidores gracias a su autenticidad y cercanía, mostrando aspectos de su vida cotidiana y familiar. Actualmente cuenta con más de 2.2 millones de seguidores en Instagram.

Aunque ambos comparten momentos con sus fans, han optado por mantener un perfil bajo respecto a la intimidad de sus hijos, mostrándolos sólo en ocasiones especiales, como en sus cumpleaños o navidad, de modo que se mantenga equilibrada su vida pública con la privada.

En cambio, Melissa Ríos y HosSpanish sí suelen publicar videos y fotografías juntos. Por ejemplo, en diciembre de 2024 la joven compartió que su pareja le regaló un lujoso auto último modelo en color amarillo.

¿Quién es HotSpanish?

HotSpanish, cuyo nombre real es Roberto González Manso, es un reconocido youtuber mexicano que ha alcanzado gran popularidad gracias a sus videos que resaltan por estar cargados de humor, espontaneidad y un estilo de vida extravagante.

Su contenido ha generado millones de reproducciones y lo ha posicionado como uno de los creadores más influyentes de la comunidad digital latina.

Más allá de su faceta como creador de contenido, HotSpanish ha construido una familia junto a Melissa Ríos, con quien comparte proyectos profesionales y personales. Juntos tienen dos hijos, un niño y una niña.