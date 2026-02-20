Meme del Real regala una noche mágica con invitados de lujo

Meme del Real es sin duda una de las figuras clave dentro del rock y la música en general en Latinoamérica, durante más de 30 años ha sobresalido gracias a su talento. Por esto no fue una sorpresa que llenara el Teatro Metropólitan la noche del jueves para ofrecer una presentación en solitario que resultó sumamente especial para el público al igual que para él.

El concierto inició con “Princesa”, incluida en el disco La Montaña Encendida, y desde sus primeras notas emocionó a los presentes, mientras un elegante Meme enfundado en un traje caminaba entre el escenario, acompañado por tres músicos. Desde esta primera canción se notó la alegría del intérprete, quien no podía evitar bailar cada vez que tenía oportunidad de hacerlo.

Del mismo material discográfico llegó “Todo se marchó” con el músico tocando la guitarra y luego la atmósfera fue electro pop con la balada “No puedo parar”, también coreada y ovacionada por todos los fans, quienes aplaudieron sin parar y gritaron alegres mientras Meme del Real saludaba y le deseaba un feliz cumpleaños a alguien que se encontraba en la primera fila.

Meme del Real en el Teatro Metropólitan, el jueves 19 de febrero. ı Foto: LILIESTRADAMX

“Estar aquí es un gran regalo y estamos muy gozosos, vamos a tocar canciones mías y otras que he hecho antes, se van a colar canciones de artistas que me gustan y a veces me da por tocar; va a ser una noche de chile, dulce y manteca, y espero que les guste”, dijo entusiasmado el cantante ante la buena respuesta del público.

El escenario minimalista, adornado únicamente por unas luces tenues, fue ideal para que los asistentes se enfocaran en la música interpretada en vivo, que siguió con un toque más bohemio con Emmanuel del Real haciendo gala de sus alcances como cantante mientras recitaba letras como “porque contigo conocí el amor”.

El primer tema de Café Tacvba en sonar fue “Quiero ver” y el repertorio tacubo continuó con “Aviéntame” del icónico soundtrack de la película Amores Perros, en la compañía del invitado sorpresa Gustavo Santaolalla, en un auténtico momento de piel chinita que se extendió con ambos músicos tocando juntos en un par de canciones más.

▶ #Video | ¿Fans de Amores Perros? De su soundtrack Meme toca "Aviéntame" en la compañía del gran Gustavo Santaolalla en un auténtico momento de piel chinita



📹: @JonathanEslui / @LaRazon_mx pic.twitter.com/xXutgdD52N — La Razón de México (@LaRazon_mx) February 20, 2026

Meme del Real aprovechó la ocasión para resaltar la importancia de Santaolalla en la música latinoamericana, también compartió su cariño y admiración hacia él. La fiesta siguió con “16 de febrero” junto a Chetes, versiones acústicas de “Lo que no fue no será” de José José y “La canción” de J Balvin con Bad Bunny, “Eres” y “Nunca es suficiente” de Natalia Lafourcade en versiones regional mexicano.

También sonaron a ritmo de banda “¿Y todo para qué?” de Intocable, “Amor prohibido” de Selena y “Querida” de Juan Gabriel, que al final tuvo igualmente un arreglo con un toque de música disco. Posteriormente el éxito “Todo va a estar bien” puso a bailar a todos los fans.

▶ #Video | Así suena "Querida" de Juan Gabriel en versión música disco con electropop, solo Meme puede hacer esto... una fiesta en el Metropólitan



📹: @JonathanEslui / @LaRazon_mx pic.twitter.com/5iOtmRoOcC — La Razón de México (@LaRazon_mx) February 20, 2026

“Quiero agradecer a quienes asistieron esta noche y a quienes me ayudaron a que este experimento fuera posible”, fue el mensaje del músico antes de la conclusión del concierto.

Sonaron más canciones, Gustavo Santaolalla regresó, el show finalizó y Meme del Real conquistó la noche.