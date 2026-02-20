Shandi Sullivan de America’s Next Top Model revela que su ‘infidelidad’ fue un abuso

Shandi Sullivan es una de las participantes más recordadas de America’s Next Top Model, el reality show conducido por Tyra Banks donde protagonizó uno de los mayores escándalos, cuando se reveló que supuestamente le había sido infiel a su pareja durante el programa.

Sin embargo, a 20 años de la polémicas, Shandi Sullivan alzó la voz y reveló que lo que ocurrió no tuvo que ver con una infidelidad, sino con un abuso sexual que fue encubierto por el programa de modelos. Todo esto lo contó en el documental Reality Check: Inside America’s Next Top Model.

En su momento, se dijo que la mujer tuvo relaciones con un hombre italiano en un jacuzzi, después de que ella y unas colegas invitaran a los sujetos al departamento en el que se hospedaban. La joven apareció destruida ante cámara y después, tuvo una dura charla con su novio de cuatro años, quien terminó con ella tras los hechos.

Shandi habla de su supuesta infidelidad y asegura que fue un abuso

En el documental producido por Netflix, Reality Check: Inside America’s Next Top Model, Shandi habló sobre el episodio que cambió su vida, al recordar que el consumo de alcohol le hizo perder la conciencia. Estaba en un estado de ‘blackout’. Recuerdo estar en el jacuzzi… y luego solo recuerdo al chico encima de mí”, relató.

Cabe destacar que al no tener claridad de lo que pasaba, la ex modelo no estaba en condiciones de dar su consentimiento. Además, acusó que “nadie hizo nada para detenerlo”.

“Pienso que después de salir del jacuzzi deberían haber dicho: ‘esto ha ido demasiado lejos, tenemos que sacarla de aquí’”, manifestó. El momento quedó grabado y después fue publicado en el programa.

El caso que más ha llamado la atención es el de Shandi Sullivan del Cycle 2, a la cual, con el fin de "hacer contenido de reality" a los productores se les olvidó la decencia del humano, el valor como mujer y el respeto.

Shandi plática de como bebió dos botellas de vino y… pic.twitter.com/5GHP1u4glp — NotiDrag 🇲🇽 (@DragsNoti) February 18, 2026

Sobre la llamada telefónica con su novio, ella asegura que solo le permitieron hacerla después de que ella amenazó con abandonar la competencia. En el video, la podemos ver en medio de una crisis emocional mientras las cámaras siguen grabando.

Este hecho marcó su carrera y su vida personal, por lo que con el tiempo decidió abandonar la industria. Ahora, con 43 años, vive en Brooklyn, trabaja con animales, tiene un negocio de joyería llamado Dream Meow Corner y conduce un podcast dedicado al cine de terror.

Al recordar el caso, Tyra Banks se deslindó de responsabilidad, al mencionar que ella no estuvo a cargo de producir el programa: “Es un poco difícil para mí hablar de la producción porque ese no es mi territorio”, comentó.

Mientras tanto, el productor ejecutivo Ken Mok defendió el enfoque del programa y explicó que merica’s Next Top Model se concebía como un “documental”, donde las cámaras debían registrar “lo bueno y lo malo”.

Por su parte, Jay Manuel indicó que estaba con Tyra cuando le informaron sobre la situación íntima y que ella habló directamente con Ken Mok. Él condenó que grabaran la llamada de Shandi Sullivan hablando con su novio.