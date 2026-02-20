Woody aparece calvo en el nuevo tráiler de Toy Story 5 y se hace viral | VIDEO

Woody aparece calvo en el nuevo tráiler de Toy Story 5 y se hace viral

Parece ser que los años no pasan en valde, ni siquiera para los juguetes, pues Woody de Toy Story sorprendió a millones de fans al verlo aparecer calvo durante el tráiler de la quinta película de la franquicia, un chiste en el que se muestran consciente de que los personajes ya no son tan frescos.

Fue en 1995 que se estrenó la primera película de Toy Story, donde conocimos la enemistad entre el vaquero Woody y Buzz Lightyear, un guardián espacial, quienes competían por la atención de Andy, su dueño.

La cinta tuvo tanto éxito que Disney Pixar no perdió la oportunidad de lanzar varias películas posteriores e incluso cortos. Si bien en la cuarta nos despedíamos del vaquero, el mismo va a regresar en la próxima entrega.

En el quinto filme, los juguetes se enfrentan a la tecnología, quienes los han desplazado. Por ello, Woody regresa con los chicos para asegurarse de que no pierdan a su dueña Bonny frente a la tableta que le regalaron recientemente.

Sin embargo, hubo un detalle que no solo fue un chiste pequeño, sino que parece que marcará un aspecto importante en el desarrollo de Woody, pues el vaquero aparece con una reluciente calva en la parte posterior de la cabeza, tan brillante que sorprende al resto de los juguetes.

En el tráiler ya hacen varios chistes sobre ello, haciendo referencia también a que el juguete ya está “viejo” y que por eso le falta pintura café en el cabello. Asimismo, las redes sociales estallaron por el detalle.

First look at Woody’s balding ass head in ‘TOY STORY 5’ pic.twitter.com/I037yIfUyk — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) February 19, 2026

No solo fueron burlas, pues el público considera gracioso y también un poco emotivo ver este detalle con el que pueden sentir que el personaje, a pesar de ser un juguete, ha crecido con ellos a través de los años y ha tenido cambios más allá de lo mental.

Otros recordaron la escena de la segunda película de Toy Story, donde un hombre restaura a Woody con un aerógrafo marrón y le dice a Al (el villano que lo quiere vender a un museo) que “no es para que lo toquen” porque de esa manera, la pintura en el pelo no duraría.

Algunas de las reacciones por el detalle de la calva de Woody fueron las siguientes:

“Woody también envejece y eso duele un poquito“.

"Woody nos representa a los niños de los 90... hasta en la calvicie“.

“Llamen al hombre que lo arregló en la segunda película”.

“Han pasado 30 años desde la primera película, déjenlo descansar”.

Toy Story 5 se estrena este 19 de junio del 2026 y en redes sociales, no pueden esperar a tener más detalles de la entrega.