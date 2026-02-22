El Mencho: Los corridos y artistas que cantaron al exlíder del CJNG

Este domingo 22 de febrero se dio a conocer la muerte de Nemesio Oseguera ‘El Mencho’, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG). El capo de la droga no solo generó caos en varias partes de México tras su fallecimiento, pues su actividad delictiva lo convirtió en un personaje recurrente en la música mexicana.

Cómo bien sabemos, los corridos son un forma de expresión donde en muchas ocasiones, se recogen experiencias particulares o hacen referencia al crimen organizado. Por ello, fueron varios los temas inspirados en El Mencho durante su vida como narcotraficante.

Corridos dedicados a El Mencho

Una de las canciones más polémicas en hablar del narco en los últimos años fueron Los Alegres del Barranco, quienes en 2025 causaron polémica después de que durante un concierto en el Auditorio Telmex de Guadalajara, se proyectaron imágenes de Nemesio Oseguera Cervantes. Su canción dedicada al mismo era ‘El del Palenque’, aunque tiene una más que se llama ‘Soy cuatro letras’, en referencia al CJNG.

El Komander llegó a hacer referencia al respecto, al incluir en su repertorio un tema llamado ‘Estrategias de Escape’, donde describe las dinámicas internas y formas de operación en un grupo delictivo.

También el cantante Roberto Tapia lanzó un tema que tituló ‘El Mencho’ directamente, por lo que se trata de un tema que no puede confundirse. En este se describen aspectos relacionados a la influencia del líder en el Cartel Jalisco Nueva Generación.

Enigma Norteño es otro grupo famoso por su precisión narrativa, que tiene una canción que se llama “El Sr. de los Gallos”, en referencia al sobrenombre que recibía Osguera Cervantes.

Por otro lado, Calibre 50 también había corridos referentes al narco en Jalisco antes de elegir tomar un giro más comercial. Aunque no hay una pieza confirmada exclusivamente para El Mencho, sí varias alusiones al CJNG.

Otro artista que le dedicó un tema al narcotraficantees Gerardo Ortíz, quien lanzó la canción ‘El M’, la cual alude a una figura de alto rango que formó parte de una organización criminal, donde resalta su jerarquía liderazgo.