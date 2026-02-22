CSP afirma que hay ‘absoluta coordinación’ con estados; ‘debemos mantenernos informados y en calma’

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó este domingo que “existe absoluta coordinación” con gobiernos de todos los estados y que se debe mantener informados y en calma, esto tras la captura el abatimiento de Nemesio Oseguera, “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

“La Secretaría de la Defensa Nacional reportó el operativo llevado a cabo esta mañana por el Ejército mexicano y la Guardia Nacional, que derivó en diversos bloqueos y otras reacciones.

“Existe absoluta coordinación con gobiernos de todos los estados; debemos mantenernos informados y en calma”, escribió la Presidenta Claudia Sheinbaum en redes sociales.

Claudia Sheinbaum dijo que las redes sociales del Gabinete de Seguridad informan de manera permanente. En la mayor parte del territorio nacional se desarrollan actividades con plena normalidad.

“Mi reconocimiento al Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Fuerzas Armadas y Gabinete de Seguridad.

“Trabajamos todos los días por la paz, la seguridad, la justicia y el bienestar de México”, sostuvo, Claudia Sheinbaum.

