La vez que El Pirata de Culiacán insultó a El Mencho y terminó muerto

La vez que El Pirata de Culiacán insultó a El Mencho

El nombre de El Pirata de Culiacán se ha vuelto tendencia este 22 de febrero, tras darse a conocer que Nemesio Oseguera ‘El Mencho’ fue abatido por fuerzas federales, acabando así con la vida del líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

En redes sociales, no tardaron en recordar a El Pirata de Culiacán, quien fue asesinado el 18 de diciembre de 2017 después de que el influencer hablara mal sobre El Mencho, declaración que muchos aseguran, fue la que le costó la vida.

Nemesio Rubén Oseguera Cervantes "El Mencho" ı Foto: Especial La Razón

¿Quién era El Pirata de Culiacán y cómo insultó a El Mencho?

Juan Luis Lagunas Rosales era un joven creador de contenido en la plataforma de YouTube, quien saltó a la fama nacional en el año 2015, después de publicar un video en el que bebe una botella de vodka hasta desvanecerse repitiendo la frase “así nomás quedó”.

El joven era reconocido mayormente en comunidades en plataformas digitales, en Facebook llegó a reunir los 790 mil seguidores, en X (antes Twitter) los 37 mil y en Instagram superaba los 320 mil seguidores.

Aunque el contenido del joven siempre estaba relacionado con las fiestas y el abuso del alcohol, aquella ocasión en el 2017 fue diferente, pues lanzó la frase “a mí El Mencho me pela la ver...”, un fuerte insulto dirigido al líder de uno de los carteles más importantes del territorio mexicano.

Después de que el video fuera publicado, el joven de 17 años de edad perdió la vida durante un ataque directo el 19 de diciembre de 2017 cerca de las 23:00 horas. El Pirata, llamado así por su gusto por la fiesta, fue atacado por al menos dos hombres armados en un bar en Jalisco.

Su cuerpo fue identificado gracias a los tatuajes, donde el de un tigre y un pirata eran los más comentados. La Fiscalía General del Estado de Jalisco declaró que el chico recibió 18 impactos de bala y falleció horas más tarde.

El atentado fue vinculado a un comando del Grupo Élite del CJNG, liderado por aquel entonces por Antonio Oseguera Cervantes, hermano de El Mencho. El caso quedó grabado en la memoria colectiva.

Ahora, tras la muerte del narcotraficante, en redes sociales reviven el caso y claman “justicia divina” para El Pirata de Culiacán, recordando además el meme donde el joven influencer es quien recoge a los famosos cuando mueren, por lo que dicen que lo mismo hará con El Mencho.