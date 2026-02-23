Grupo Línea M denuncia robo e incendio de su camioneta | VIDEO

Tras la muerte de El Mencho, se han registrado diversos bloqueos en ciertos estados de la República Mexicana y ahora, el grupo Línea M reveló que sufrieron el robo e incendio de su camioneta mientras regresaban a Mazatlán después de una presentación en la Ciudad de México.

A través de diversos videos difundidos en sus redes sociales, los músicos relataron que durante el trayecto se encontraron varios bloqueos carreteros. Fue en uno de ellos que sujetos armados abordaron a Línea M y les quitaron la unidad donde transportaban sus instrumentos.

Tras el desojo, el grupo armado prendió fuego a la camioneta. En un primer mensaje, los integrantes de la banda aparecen muy afectados mientras explicaban que los ataques ocurrieron en medio de la serie de bloqueos que se reportaron en diferentes puntos del país.

“Nos quitaron nuestra camioneta de trabajo”, señalaron, visiblemente afectados. “Venían todos nuestros instrumentos y equipo de grabación… lamentablemente se perdió todo”, expresaron.

Además, confirmaron que se encontraban a salvo. “Es una tristeza muy grande e impotencia, pero gracias a Dios estamos bien”, compartieron con sus seguidores.

Algunas reacciones fueron:

“Antes de tirarles hate, métete a su perfil para que escuches sus canciones. Cantan de motivación, sueños cumplidos, desamor”.

“Animo mi gente trabajadora gracias a dios tienen vida”.

“Viejon mándame mensaje, los puedo apoyar con un Bajoquinto estamos a la orden, ánimo se sabe que es una tristeza y que lo que se perdió se ganó con mucho esfuerzo pero hay que darle pa adelante”.

“Sigan alabándolos en los corridos”.

Horas después, Línea M informó que seguían lejos Mazatlán y que no tenían certeza de cuándo podrían seguir con su camino: “Con mucho sacrificio las cosas se compraron poco a poco y no hay más que empezar de cero y rezar”, señalaron.