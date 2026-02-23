Nick Reiner se declara no culpable por el asesinato de sus padres, Rob Reiner y Michele Singer

Avanza el caso por el asesinato de Rob Reiner y su esposa Michele Singer. Ahora, su hijo Nick Reiner se declaró no culpable de los cargos por el presunto homicidio a sus padres, durante la más reciente audiencia en un tribunal estatal del centro de Los Ángeles.

Nick Reiner de 32 años de edad, enfrenta dos cargos de asesinato en primer grado por la muerte del cineasta Rob Reiner, quien era reconocido por filmes como When Harry Met Sally; y el de la fotógrafa Michele Singer.

Nick Reiner pleaded not guilty to the murders of parents Rob Reiner and Michele Reiner in a Feb. 23 court appearance. https://t.co/RhPQcbZh2o pic.twitter.com/kAwBsVDm6c — E! News (@enews) February 23, 2026

La pareja fue encontrada sin vida el pasado 14 de diciembre en su casa del barrio de Brentwood. En ese sentido, el caso incluye circunstancias especiales y agravantes que lo podrían hacer elegible a la cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional o incluso la pena de muerte.

De acuerdo con reportes de NBC News, Reiner compareció ante el tribunal vestido con un uniforme penitenciario color canela, con el cabello rapado y habló para renunciar a su derecho a un juicio rápido, por lo que el proceso podría alargarse más de lo normal.

Actualmente, el acusado es representado por la defensora pública Kimberly Green y permanece en prisión sin derecho a fianza. A inicios de año, cambió su defensa cuando salió el abogado penalista Alan Jackson, quien en el pasado representó a Kevin Spacey y Harvey Weinstein.

¿Qué se sabe de la muerte de Rob Reiner y su esposa?

De acuerdo con los informes de las autoridades, Rob y Michelle fueron encontrados muertos y con puñaladas dentro de su residencia el pasado 14 de diciembre. El arresto de su hijo ocurrió al día siguiente.

La pareja fue encontrada por su hija, quien acudió al domicilio tras recibir una llamada de una masajista que informó que nadie respondía en la casa. Reiner había hablado en el pasado sobre su lucha contra la adicción a sustancias y también fue diagnosticado con esquizofrenia años atrás.

Medios americanos señalaron que Nick Reiner se encontraba en medio de un tratamiento por un trastorno psiquiátrico grave al momento del crimen, por lo que se prevé que su estado mental tendrá un papel determinante durante el proceso judicial.

Michele y Rob Reiner ı Foto: Especial