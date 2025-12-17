El hijo de Rob Reiner es acusado de dos cargos de asesinato por la muerte de sus padres

Se espera que el hijo de Rob Reiner, Nick Reiner, comparezca ante el tribunal por primera vez el miércoles por dos cargos de asesinato en primer grado en el homicidio de sus padres.

Nick Reiner, de 32 años, fue acusado el martes de matar al actor y director de 78 años Rob Reiner y a su esposa, Michele Singer Reiner, anunció el fiscal del condado de Los Ángeles, Nathan Hochman, en una rueda de prensa con el jefe de policía de Los Ángeles, Jim McDonnell.

“Su pérdida es más que trágica y nos comprometeremos a llevar a su asesino ante la justicia”, dijo Hochman.

Junto con los dos cargos de asesinato en primer grado, los fiscales añadieron circunstancias especiales de múltiples asesinatos y una acusación especial de que el acusado utilizó un arma peligrosa, un cuchillo. Las adiciones podrían significar una condena mayor.

Hochman dijo que su oficina aún no ha decidido si solicitará la pena de muerte en el caso.

“Este caso es desgarrador y profundamente personal, no solo para la familia Reiner y sus seres queridos, sino para toda nuestra ciudad”, dijo McDonnell.

El anuncio llegó dos días después de que la pareja fuera encontrada muerta por aparentes puñaladas en su casa del exclusivo barrio de Brentwood, en el lado oeste de Los Ángeles. Nick Reiner no se opuso a la resistencia cuando fue arrestado horas después en la zona de Exposition Park, cerca de la Universidad del Sur de California, a unos 14 millas (22,5 kilómetros) de la escena del crimen, según la policía.

Rob Reiner fue la estrella ganadora del Emmy de la comedia All in the Family, que luego dirigió películas como Cuando Harry conoció a Sally... y La princesa prometida. Fue un activista liberal declarado durante décadas. Michele Singer Reiner fue fotógrafa, productora de cine y defensora de los derechos LGBTQ+. Llevaban casados 36 años.

Varios de los más cercanos a ellos, incluidos los actores Billy Crystal, Albert Brooks, Martin Short y Larry David, emitieron un comunicado lamentando y celebrando a la pareja el martes por la noche.

“Juntos eran una fuerza especial —dinámicos, desinteresados e inspiradores”, decía el comunicado. “Éramos sus amigos y los echaremos de menos para siempre.”

Nick Reiner tenía previsto presentarse inicialmente ante el tribunal el martes, pero su abogado Alan Jackson dijo que no fue trasladado de la cárcel al juzgado por motivos médicos y la comparecencia fue pospuesta.

En la vista del miércoles, Reiner podría presentar un acuerdo, un juez puede programar una vista para más adelante o el mismo asunto que le impidió acudir al tribunal el martes podría provocar un nuevo aplazamiento. Está detenido sin fianza.

Jackson es un abogado defensor de alto perfil y exfiscal del condado de Los Ángeles que representó a Harvey Weinstein en su juicio en Los Ángeles y a Karen Read en sus juicios intensamente seguidos en Massachusetts. Fue una figura central en el documental de HBO sobre el caso Read.

En el otro lado estará el fiscal adjunto Habib Balian, cuyos casos recientes incluyeron el intento de los hermanos Menéndez de modificar su sentencia y el juicio a Robert Durst.

Las autoridades no han dicho nada sobre el motivo de los asesinatos y dieron pocos detalles cuando se les preguntó en la rueda de prensa.