Asaltan al líder del Mariachi Gama Mil y le roban 150 mil pesos | VIDEO

Jesús ‘Chucho’ Gama, líder del famoso Mariachi Gama Mil, fue víctima de un asalto a mano armada después de salir de un banco y acudir a un restaurante en un centro comercial del Estado de México el pasado lunes 23 de febrero.

Asaltan a líder del Mariachi Gama Mil

Fue su hijo, Jesús Gama Jr, quien informó los pormenores del ataque a su padre y lo que ocurrió al poco tiempo de que el músico de Mariachi Gama Mil realizara un retiro bancario de una enorme cantidad de efectivo.

“Amigos, acaban de asaltar a mi papá, con pistola y todo. Estamos aquí en Multiplaza Valle Dorado. Salió del BBVA, se dirigió al Toks“, comenzó el hombre, quien mostraba que aún se encontraban en las inmediaciones donde ocurrió el delito.

“En un momento, llegó una persona armada, nosotros sentados, lo encañonó y lo despojó de una cangurera donde traía identificaciones, celular y desgraciadamente un retiro de 150 mil pesos (8,600 dólares) en efectivo”, narró el joven en un video publicado en Instagram.

El hijo del músico compartió su principal teoría, pues suponen que fue algún empleado del banco quien dio el aviso a los criminales para que su padre fuera despojado del bolso después de que sacara 150 mil pesos de golpe.

“Evidentemente, queremos creer que alguien de acá seguramente puso el dedo o avisó. Qué coincidencia que después de hacer el retiro y dirigirse al Toks, esta persona ingresa al Toks, él sentado, lo encañona y le quita la cangurera”, dijo.

De acuerdo con Jesús Jr. el hombre que le quitó sus pertenencias a su padre era esperado por otro que se encontraba en una motocicleta. Los artistas han recibido ayuda del banco, el restaurante y el centro comercial, para intentar identificar a los sujetos con las cámaras de vigilancia. Según el relato, ‘Chucho’ Gama no sufrió lesiones físicas.

El joven aprovechó para dejar ver su preocupación por la inseguridad que vive actualmente: “México ya rebasa lo que pasa con la inteligencia artificial”, sentenció.

El Mariachi Gama Mil es una agrupación emblemática en la música regional mexicana, quienes se han distinguido a través de los años gracias a su estilo elegante, arreglos modernos y profesionalismo.

La agrupación, originaria de la Ciudad de México, ha acompañado a diversas figuras del espectáculo y se ha posicionado como uno de los mariachis más destacados del país. Algunas de las celebridades con las que han trabajado son Lucero, Shakira, Carlos Santana, Gloria Trevi, Paul McCartney, Pedro Fernández, Plácido Domingo, Juan Gabriel, Carlos Rivera, entre otros.