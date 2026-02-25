¿Cuándo y dónde será el homenaje de María Victoria por sus 103 años?

La CDMX prepara una velada inolvidable dedicada a María Victoria, quien este año cumple 103 años de edad. Por ello, una de las grandes divas del espectáculo nacional será homenajeada en una noche especial que promete revivir lo que convirtió a la mujer en una leyenda del Cine de Oro mexicano.

El tributo a María Victoria se llevará a cabo en el marco de la tradicional Noche de Museos, una iniciativa cultural donde mes con mes, transforma recintos de la CDMX en espacios para el arte, la historia y la música.

En las redes sociales oficiales de la Secretaría de Cultura, se publicó la información sobre el evento que se llevará a cabo en el Teatro Esperanza Iris en el centro de la capital y será de acceso gratuito para garantizar la asistencia de todo aquel que quiera acudir.

“Una noche para celebrar a la gran Diva del cine y la música mexicana, ‘Homenaje a María Victoria’ con un espectáculo de gran formato que honra su voz, su estilo y su legado inolvidable”, describe.

“Con la participación especial de Susana Zabaleta, acompañada por la Orquesta Debonair y un elenco de grandes invitados, esta velada revive la elegancia y el carisma que hicieron eterna a María Victoria”. dice.

El evento de este 25 de febrero comenzará a partir de las 20 horas y sin duda, será el lugar perfecto para recordar el legado de la estrella que con 103 años de edad, se mantiene como una de las últimas divas del Cine de Oro.

María Victoria nació el 26 de febrero de 1923, por lo que cumple 103 años. Es recordada por interpretar a diversos personajes icónicos como Inocencia de la Concepción de Lourdes Escarabarzaleta de La Barquera y Dávalos Pandeada Derecha, en la franquicia de La criada bien criada.

Musicalmente, se especializó principalmente en el pop y los géneros de bolero. Años atrás se creía que había nacido en 1927; sin embargo, sus nietos revelaron que en realidad nació en 1927.

Al inicio de su carrera, comenzó en carpas antes de llegar al teatro, aunque en un inicio dedicaba si dedicarse al mundo del entretenimiento o convertirse en costurera. Dicho por ella, su primer sueldo fue de tres pesos y aunque era muy poco dinero, decidió tomarlo puesto que su familia era extremadamente pobre y no tenían lo suficiente para pagar la vivienda donde vivían, ni tampoco para poder comer.

Para la década de los sesenta, volvió a hacer historia siendo una de las primeras artistas en empezar a realizar trabajos para la televisión, iniciando en 1962 con su debut televisivo en el programa Domingos Herdez.

Tras consagrarse como artista, María Victoria tuvo una hija con Manuel Gómez, un hombre que trabajaba en los cabarets donde ella se presentaba. Después se casó con el locutor Rubén Zepeda Novelo y tuvo dos hijos.