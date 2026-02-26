Dosis de comedia con Compadr3s Show

EL ESCENARIO del Teatro Metropólitan será territorio de la risa el próximo 21 de marzo. Compadr3s Show reunirá a tres figuras del humor nacional: Jo Jo Jorge Falcón, Teo González y Rogelio Ramos, quienes prometen una función extensa, dinámica y con el sello particular que los ha mantenido vigentes durante décadas.

Para Rogelio Ramos, la cita representa mucho más que una fecha en cartelera. “A mí también se me antoja mucho estar ahí con esas dos grandes leyendas vivientes de la comedia mexicana. Estoy más que complacido, con ganas de echar el 100 por ciento”, expresó en entrevista a La Razón.

El espectáculo surge tras varias experiencias compartidas en Estados Unidos y México. “Ya hemos hecho shows juntos en EU. Teo y yo hicimos una gira de 30 ciudades allá y unas 67 aquí en el país; con Jorge fueron dos fechas. A la empresa se le ocurrió que era buena idea”, detalló.

Cada uno mantendrá su estilo. Falcón apostará por sus anécdotas y su inconfundible gestualidad; González llegará con su batería de chistes de corte familiar; mientras que Ramos ofrecerá su mirada urbana sobre la vida cotidiana.

“Yo cuento más bien rutinas, anécdotas de pareja, de los hijos, del matrimonio… ahora de los therians, que qué cosa tan increíble”, comentó.

El cierre será conjunto. “Después de que cada quien haga su show, al último estamos los tres sobre el escenario haciendo un ping-pong”, adelantó Ramos.

Sobre el momento que vive la comedia, Ramos se mostró abierto a las nuevas corrientes. “Yo la veo maravillosamente bien. No es la comedia que yo hago, tampoco la que hace Jorge ni la que hace Teo. Pero el stand-up, que es una rama de la comedia, a mí me hace reír mucho y los admiro también”, afirmó.

Con 38 años de trayectoria, aseguró que nunca dudó del camino elegido. “Se me presentó de una forma completamente casual. Yo era vendedor de vinos, fui a vender a un lugar y acabé contando chistes; acabaron contratándome para eso. Nunca he dudado qué es lo que quiero hacer toda mi vida”, recordó el comediante.

También reconoció que el contexto actual exige mayor cuidado. “Ahora la gente se siente aludida… uno no hace un chiste por ofender. Yo siempre aclaro: todo lo que van a oír aquí es comedia, no quiero ofender a nadie”.

Así, con una gran experiencia acumulada, complicidad y tablas de sobra, los tres referentes se preparan para demostrar que la risa —cuando es honesta— sigue siendo el mejor remedio colectivo.

Compadr3s Show

Cuándo: 21 de marzo

Dónde: Teatro Metropólitan

Horario: 19:00 horas

Precios: de 1,586 a 660 pesos