Enanitos Verdes despide a Felipe Staiti

Felipe Staiti en una de sus últimas presentaciones con la banda

LA BANDA Enanitos Verdes despidió ayer al último fundador de la agrupación, Felipe Staiti, considerado uno de los mejores guitarristas del rock en español, quien falleció el lunes pasado.

“Su música, su entrega y su historia quedan para siempre con nosotros y todos los que lo acompañaron a lo largo de estos años”, expresó la agrupación en su cuenta de Facebook.

Detalló que, por decisión de la familia, “no se realizará velatorio ni ceremonia”.

El guitarrista murió a la edad de 64 años en un hospital de Mendoza, Argentina, donde estuvo internado por un cuadro de deshidratación profunda.

La banda española Hombres G también le dio el último adiós al músico. “Nos despertamos con una noticia que nos deja sin palabras. Se nos ha ido nuestro hermano del alma. Se nos vuelve a romper algo muy dentro”, publicaron en sus redes sociales.

La agrupación también comentó: “Se va uno de los grandes guitarristas del rock en nuestro idioma, pero sobre todo, se va una persona maravillosa. Nos quedamos con su música, con su risa, con todo lo vivido”.

El pasado mes de marzo, Enanitos Verdes se presentó en el Vive Latino, en la Ciudad de México. A pesar de que abrió el escenario principal, logró convocar a un nutrido público.

Durante el espectáculo, Felipe Staiti se mostró siempre entusiasmado y contagió esa emoción a los asistentes. Fue emotivo porque se trató del reencuentro de Enanitos Verdes con el público mexicano sin la presencia de Marciano Cantero, quien murió en 2022. Esa vez sonó al unísono, “Lamento Boliviano”.