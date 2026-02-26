Venganza, la ambiciosa apuesta de acción mexicana

El cine mexicano entra al terreno de la adrenalina con la cinta Venganza, producción que llega hoy a salas de cine con un objetivo claro: romper esquemas y demostrar que en el país también se puede hacer acción de alto calibre.

Protagonizada por Omar Chaparro, Alejandro Speitzer y Paola Núñez, la película sigue a Carlos Estrada, un héroe militar que sobrevive al violento asesinato de su esposa y, tras ganar la lotería mientras permanece oculto en un pueblo remoto, decide utilizar la fortuna ganada para cazar a los responsables. La misión es directa y brutal.

El Dato: EL SCORE y la música original corren a cargo de TITÁN, banda de música electrónica mexicana. Canciones como “El rey del swing” amplifican su fuerza dramática.

Detrás del proyecto está el productor Pablo Cruz, quien reconoció que el camino no fue sencillo. “Para mí, Venganza ha sido un riesgo y una apuesta distinta a los proyectos que he realizado en los últimos 20 años. Es una película de acción sin miramientos ni miedo, que busca cambiar la narrativa del cine mexicano”, afirmó a La Razón.

TE RECOMENDAMOS: Teatro Metropólitan Dosis de comedia con Compadr3s Show

El productor detalló que el filme tardó más de seis años en desarrollarse y que el objetivo siempre fue claro: “Hacer una película de acción en nuestro país, para mexicanos y por mexicanos, ha sido mi sueño desde hace muchos años”.

En la dirección, Rodrigo Valdés asumió el desafío de construir un universo propio. “Más que intentar copiar a Hollywood con menos presupuesto, lo que realmente nos interesaba era cuál es la versión del cine de acción para nuestra generación en México”, explicó.

Valdés apostó por un microcosmos militar como escenario emocional y visual. “La historia debía girar en torno a la amistad, la lealtad y las fuerzas que obligan a los protagonistas a llevar ese vínculo al límite”, sostuvo. Además, subraya que el énfasis estuvo en la acción cuerpo a cuerpo: coreografías intensas, persecuciones y enfrentamientos cercanos que privilegiaran la tensión.

Para el actor Omar Chaparro, el mayor reto no fue memorizar diálogos. “Lo más complejo fue aprendernos las coreografías. Eran muchas y muy exigentes. En la escena del elevador estamos Alex y yo contra 15 que entran y salen con hachas y cuchillos. Si no te lo aprendes bien, te puedes lastimar”, compartió, recordando incluso un accidente en pleno ensayo.

Por su parte, Alejandro Speitzer destacó la búsqueda de identidad. “El reto era no estereotipar y salirnos de lo que se puede pensar que es un personaje masculino en una película de acción. Queríamos generar nuestra propia identidad”, afirmó el actor.

En el elenco también figura Paola Núñez, quien interpreta dentro de la película a un personaje complejo y ambicioso. “Tuve una escena padrísima de acción para la que me entrené mucho tiempo, pero el reto más arduo fue entender a esta mujer. En un mundo donde para una mujer ambiciosa es complicado ser respetada, ella toma decisiones desde esa necesidad de poder y reconocimiento”, explicó Núñez.

Sobre la oferta del cine mexicano y la apertura a más géneros cinematográficos, la actriz Natalia Solián, quien también es parte del reparto, expresó: “Creo que la industria le está haciendo honor a nuestro público y que estamos encontrando el camino para representar cada vez mejor a nuestra cultura, a las personas y a las aspiraciones que tenemos”.

Con producción de Amazon MGM Studios y El Estudio, con esta nueva cinta se espera que “sea la primera de muchas películas de acción hechas en México”, sentenció el productor Pablo Cruz.