El legendario trombonista, compositor y productor Willie Colón falleció a los 75 años el sábado 21 de febrero, en el Hospital Presbiteriano de Nueva York en Bronxville. A poco más de una semana, la familia del músico informó que realizarán un funeral público.

Colón es considerado una figura clave en el crecimiento de la salsa en Nueva York y en catapultar el género como un fenómeno cultural global a través de su estilo único y su habilidad para contar historias con las que la comunidad latinoamericana se sentía identificada.

Tras días de luto y múltiples homenajes en redes sociales, su familia compartió un comunicado oficial detallando las ceremonias fúnebres que se realizarán en los próximos días para que sus seguidores puedan despedirlo formalmente. Aquí te contamos las fechas y sedes.

Funeral público de Willie Colón: Fechas y lugares de la despedida del cantante

De acuerdo con la información proporcionada por la familia Colón, el proceso de despedida del cantante se dividirá en actos privados y públicos.

Para quienes deseen rendir tributo a El Malo del Bronx, como era conocido Willie Colón, se han dispuesto los siguientes horarios y lugares:

Velatorio Público: Se llevará a cabo el domingo 8 de marzo, de 3:00 a 8:00 pm, en la Funeraria McMahon, Lyon & Hartnett, situada en 491 Mamaroneck Avenue, White Plains, Nueva York 10605. Este espacio permitirá a la comunidad latina y seguidores en general expresar sus respetos antes del servicio religioso.

Misa Funeral Pública: El acto principal de despedida tendrá lugar en la emblemática Catedral de San Patricio el lunes 9 de marzo a las 9:30 am, ubicada en la 631 5th Avenue, Nueva York.

Comunicado sobre el funeral de Willie Colón ı Foto: FB Willie Colón

La noble petición de la familia Colón para honrar al cantante

La familia de Willie Colón sorprendió a los fans pues en el mismo comunicado solicitó que, en memoria del artista, se realicen acciones que vayan más allá de las ofrendas tradicionales para despedir a alguien.

En el comunicado se precisa: “En lugar de flores, le invitamos a honrar su vida apoyando el programa de ILD (en español Enfermedad Pulmonar Intersticial) de la Universidad de Columbia”. Los familiares del aclamado músico y productor destacaron que dichas contribuciones ayudarán al avance de la investigación de la “compleja enfermedad” que padecía el músico.

La Enfermedad Pulmonar Intersticial es un grupo de trastornos que afectan el tejido intersticial de los pulmones, causando inflamación y cicatrización progresiva. Esta condición dificulta el paso de oxígeno a la sangre, generando síntomas como falta de aire y tos crónica.

Finalmente, se informó que el entierro se realizará de manera privada, reservado exclusivamente para su círculo íntimo.