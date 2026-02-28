Muere Neil Sedaka, cantautor detrás de decenas de éxitos de los años 60 y 70

Neil Sedaka, el cantautor de éxitos cuya soprano juvenil y melodías brillantes le convirtieron en uno de los principales actos en los primeros años del rock ‘n’ roll y que le llevaron a una segunda racha de éxito en los años 70, ha fallecido.

Sedaka, cuyos éxitos incluían “Breaking Up Is Hard to Do” y “Laughter in the Rain”, falleció el viernes a los 86 años.

“Nuestra familia está devastada por el repentino fallecimiento de nuestro querido marido, padre y abuelo, Neil Sedaka”, declaró su familia en un comunicado. “Una verdadera leyenda del rock and roll, una inspiración para millones, pero lo más importante, al menos para quienes tuvimos la suerte de conocerle, un ser humano increíble que se echará profundamente de menos”.

No se supieron más detalles sobre su muerte de inmediato.

Miembro clave de la fábrica de composición de canciones Brill Building, Sedaka colaboró con el letrista y vecino de la infancia Howard Greenfield en canciones que reflejaban la inocencia adolescente de la era post-Elvis, pre-Beatles de finales de los años 50 y principios de los 60, incluyendo “Happy Birthday Sweet Sixteen”, “Calendar Girl” y “Oh! Carol”, un lamento por su amor del instituto, Carole King.

Tras una larga sequía, reapareció con éxitos como “Laughter in the Rain” y “Bad Blood”. La versión de “Love Will Keep Us Together” por The Captain & Tennille fue un éxito en 1975.

Bajo y de cabello oscuro, con una gran sonrisa y voz aguda, era un hijo formado en Juilliard, nacido en Brooklyn, de un taxista judío que comenzó a actuar siendo adolescente y lo mantuvo durante décadas.

Neil Sedaka seguía dando decenas de conciertos al año hasta bien entrados sus 80 años. Conservó el entusiasmo y el amplio rango vocal de su juventud y nunca se cansó de los estándares que había cantado cientos de veces.

“Más de 70, Pavarotti me dijo que las cuerdas vocales ya no son lo que eran. Tengo mucha suerte de que mi voz haya resistido”, dijo a The Associated Press en 2012. “Está bien ser una leyenda, pero es mejor ser una leyenda en activo”.

Las canciones de Sedaka vendieron millones en todo el mundo y han sido versionadas por una variedad de artistas, desde Elvis Presley y Frank Sinatra hasta The 5th Dimension y Nickelback. Sedaka ayudó a impulsar la carrera de Connie Francis con “Stupid Cupid” y “Where the Boys Are”, esta última para la banda sonora de la película homónima. The Captain & Tennille recibió un Grammy al mejor álbum gracias en gran parte a “Love Will Keep Us Together” e incluyó un guiño a Sedaka al final de la canción, cuando Toni Tennille exclamó “¡Sedaka ha vuelto!”.

Neil Sedaka en 2007 ı Foto: AP

Creciendo en Brooklyn, me encantaba actuar

Neil Sedaka creció en el barrio de Brighton Beach de Brooklyn, mimado por sus abuelos, tías y madre en un apartamento de dos habitaciones que compartía con 11 familiares. Allí tiene una calle que lleva su nombre, Neil Sedaka Way.

Pero su música compensó su impopularidad de niño, recordó una vez. Su talento fue reconocido por una profesora de segundo curso que animó a su madre, Eleanor, ama de casa, a comprarle un piano. Ella empezó a trabajar en unos grandes almacenes para pagar una cabina vertical de segunda mano y gestionó su carrera durante años, al igual que su esposa, Leba.

A Sedaka le encantaba componer canciones y nunca se rendía, pero ansiaba actuar.

“Una vez artista, siempre artista. Es esa descarga de adrenalina. Es como un subidón natural cuando estás delante de un público, y si recibes esa ovación de pie, es contagioso”, dijo a la AP.

A los 16 años, Sedaka fue elegido por Arthur Rubenstein en un concurso como el mejor estudiante de piano de instituto de la ciudad y actuó en una emisora de radio clásica como premio. Fue el mismo año en que descubrió el rock ‘n’ roll, cuando interpretó una canción, “Mr. Moon”, que había escrito junto a Greenfield, su compañero de clase en el instituto Abraham Lincoln.

“La canté en el auditorio para un espectáculo de pallanta y recuerdo que hubo un pequeño motín. Los niños saltaban y gritaban”, dijo Sedaka. “Después de eso pude entrar en la tienda de golosinas con los chicos duros de chaquetas de cuero”.

Tras el instituto, y después Julliard, Sedaka y Greenfield firmaron con Aldon Music de Don Kirshner, donde lograron su primer éxito con Francis, “Stupid Cupid”.

Sedaka saca éxitos, hasta que los Beatles llegaron

En 1958, con 19 años, Sedaka firmó con RCA Victor Records y su primer sencillo, “The Diary”, tuvo un éxito modesto. Comenzó a girar y promocionar sus canciones con apariciones regulares en televisión en “American Bandstand” y “Shindig!” de Dick Clark.

En el Brill Building, Sedaka y Greenfield se unieron a otros escritores y letristas emergentes, entre ellos Neil Diamond, Paul Simon y King.

“Neil Sedaka era tan talentoso, y me inspiró a seguir mi sueño de ser compositora”, dijo King en su página de Facebook el viernes. “Con amor, gratitud y condolencias a su familia”.

Micky Dolenz, de los Monkees, también rindió homenaje a Sedaka, diciendo en Instagram que era “uno de esos raros compositores que pueden hacerlo todo”.

De 1959 a 1962, Sedaka tuvo 10 discos en el Top 10, incluyendo “Calendar Girl”, “Oh! Carol”, “Feliz cumpleaños, dulce dieciséis” y “Al lado de un ángel”. Pero a mediados de los años 60, el sonido del Brill Building, influenciado por los grupos doo-wop de las calles de Nueva York, fue desplazado fuera de las listas por la British Invasion liderada por los Beatles y la música psicodélica y de protesta que le siguió. Sedaka soportó 13 años “en la naturaleza”, como lo describió a la AP.

El regreso improbable de Neil Sedaka, con ayuda de Elton John

Sin embargo, Neil Sedaka fue uno de los afortunados, disfrutando de un renacimiento que comenzó a mediados de los años 70 gracias al patrocinio de Elton John, a quien conoció en una fiesta después de que Sedaka trasladara a su esposa y dos hijos a Inglaterra para aprovechar su popularidad persistente allí. John le fichó por su incipiente sello estadounidense Rocket Records, dándole la oportunidad de conseguir más éxitos con el álbum Sedaka’s Back.

En Rocket, Sedaka y un nuevo compañero de composición, Philip Cody, encabezaron las listas con “Bad Blood” y la alegre “Laughter in the Rain”. También logró una hazaña poco común con “Breaking Up Is Hard to Do”. Su versión original de rápido ritmo alcanzó el número 1 en 1962. La volvió a grabar como balada lenta en 1975 y también llegó al número 1.

Grabó cinco álbumes entre 1972 y 1976. Incluyeron los éxitos “Standing on the Inside”, “That’s Where the Music Takes Me” y “Our Last Song Together”, sobre su ruptura con Greenfield, con quien comenzó a escribir canciones cuando Sedaka tenía sólo 13 años y Greenfield 16.

Fue incluido en el Salón de la Fama de los Compositores, pero el Salón de la Fama del Rock & Roll se le escapó a pesar de una campaña de peticiones de los fans.

Neil Sedaka se casó con su esposa Leba en 1962. Tuvieron dos hijos. La hija Dara grabó un dúo con su padre en 1980, Should’ve Never Let You Go. Fue un éxito, pero nunca se unió a él en el mundo de la música. Su hijo Marc es guionista de cine y televisión.

Neil Sedaka y su esposa Leba en 2011 ı Foto: AP