Así se vive el concierto de Shakira en el Zócalo de la CDMX | VIDEO

Así se vive el concierto de Shakira en el Zócalo de la CDMX

Este domingo Shakira se presenta, por segunda ocasión en su carrera, en el Zócalo de la Ciudad de México, tan solo dos días después de su concierto en el Estadio GNP, recinto en el que se congregaron 65 mil personas, quienes corearon los más grandes éxitos de la colombiana.

Desde el mismo jueves 26 de febrero, incluso cuando el concierto de Shakira se desarrollaba en el oriente de la capital, decenas de fanáticos aprovecharon y comenzaron a pernoctar en el primer cuadro de la CDMX, muchos de ellos en casas de campaña y otros más solamente con cobijas, pero con la gran ilusión de disfrutar de las canciones que hicieron famosa a la autora de “Antología”.

Transmisión EN VIVO del concierto de Shakira en el Zócalo

Shakira consiente a sus fans con un gran show en el Zócalo de la Ciudad de México, aquí la transmisión en vivo:

Con está presentación, la barranquillera busca romper el récord de asistencia en el Zócalo de la Ciudad de México, el cuál fue impuesto por los Fabulosos Cadillacs el 3 de junio de 2023, cuando 300 mil personas se dieron cita en el Centro Histórico. Esta es la segunda ocasión que la cantautora se presenta en la Plaza de la Constitución, la primera vez fue en 2007 y logró un aforo de 200 mil personas.

Clara Brugada informó que hubo 400 mil personas desde la Plaza de la Constitución hasta el Monumento a la Revolución para escuchar a la artista latina.

400 mil personas disfrutamos del gran espectáculo de @shakira, desde la Plaza de la Constitución hasta el Monumento a la Revolución. #ShakiraEnElZócalo pic.twitter.com/mgDeo1YQoK — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) March 2, 2026

Así se vive el concierto de Shakira en el Zócalo de la CDMX: Minuto a minuto

10:13 horas: Termina transmisión en vivo de Shakira

Tras un par de canciones, la transmisión de la famosa en redes sociales llegó a su fin.

10: horas: Shakira invita a Belée al Zócalo

La cantante invitó a su paisano a presentarse junto con ella en el recinto frente a miles de mexicanos como parte de una sorpresa especial. La celebridad advirtió que no tuvo la oportunidad de ensayar demasiado el tema que es inédito y del que ya habían lanzado un adelanto.

9:52 horas: Inicia la transmisión en vivo en canales oficiales de Shakira

Pese a que al inicio se informó que la cantante trasmitiría su presentación, se reveló que solo se mostrarían cuatro canciones de su concierto y no desde el principio del show.

9:46 horas: Comienzan a retirarse asistentes

Pese a que el evento continúa, asistentes al concierto gratuito de Shakira en el Zócalo comienzan a retirarse poco después de las 9 de la noche

El metro abierto más cercano es Pino Suárez en las líneas 1 y 2, así como Allende de la Línea 2.

Si bien en la plancha del Zócalo, la zona más cercana al escenario donde cantó la colombiana, no había personas bebiendo alcohol de manera explícita con latas o botellas, La Razón observó que pasando el cruce de 16 de septiembre y Pino Suárez había grupos de personas bebiendo en vía pública pese a la presencia de policías.

9:38 horas: “Esto es un sueño, es poético ver este lugar lleno. México mi casa”, declaró Shakira.

8:44 horas: Shakira dedica unas palabras a su público al arranque de su concierto gratuito, celebrando su cierre de gira.

La mujer agradeció a quienes acampaban desde temprano bajo el sol frente a “todos los obstáculos con ella”. Asimismo, celebró el final de Las Mujeres Ya no Lloran World Tour.

8:38 horas: Comienza el concierto de Shakira en el Zócalo de la CDMX

La barranquillera dio inicio a su show interpretando el tema ‘Girl Like Me’ y ‘Estoy aquí’, entre otras canciones.

