¿El real que Spotify eliminará los corridos de México? Esto se sabe

A través de redes sociales se hizo viral un supuesto comunicado con los logotipos de la empresa Spotify, en el que se informa sobre el retiro de las canciones que glorifiquen o promuevan actividades relacionadas con los cárteles y el narcotráfico en su plataforma en México.

Según el comunicado, la decisión fue tomada a raíz de la ola de violencia en el país, con el objetivo de promover un cambio positivo entre las comunidades. Sin embargo, rápidamente en redes sociales se generaron dudas sobre la veracidad del presunto comunicado de Spotify.

“Hemos tomado la decisión de retirar de nuestra plataforma las canciones que glorifiquen o promuevan actividades relacionadas con el narcotráfico, cárteles y la violencia que tanto dañan a las familias.”, se lee en el escrito que desató rumores en redes sociales

Es falso que Spotify eliminará los corridos

Frente a la difusión del comunicado, los cibernautas expresaron su apoyo frente a la decisión que habría sido compartido por un tercero a la plataforma dedicada al streaming musical, a pesar de su falsedad, al considerar que este género musical glorifica la violencia y las actividades ligadas al narcotráfico.

Este comunicado ha circulado en las redes desde 2024 pero volvió a generar impacto luego de que le cambiaran la fecha para que pareciera haber sido emitido el 28 de febrero de 2026, mismo que incluso fue desmentido por la propia compañía en aquella primera ocasión.

A pesar de que es falso que se eliminará este contenido, la noticia generó debate sobre si eliminar este material podría o no ser considerado como censura para artistas como Peso Pluma, Natanael Cano, Junior H, Luis R. Conriquez, quienes suelen cantar corridos tumbados.

En varios estados de la República Mexicana, los corridos tumbados están prohibidos, generando complicaciones para los artistas que cuentan con este material en sus catálogos.

En diversas entidades de México, como Aguascalientes, Michoacán, Baja California, Chihuahua, Guanajuato, Quintana Roo, Nayarit, Jalisco, Querétaro y Estado de México, hay varios reglamentos que multan las presentaciones en vivo donde se interpreten temas que enaltecen a grupos delictivos.