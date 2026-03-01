La nostalgia invade a millones de fans alrededor del mundo pues Justin Bieber cumple hoy 32 años. Desde que irrumpió en la escena musical con apenas 15 años, el cantante canadiense ha marcado generaciones con su estilo, su música y su capacidad de reinventarse.

Es por ello que su cumpleaños se convierte en una oportunidad perfecta para repasar tanto sus looks más recordados como los éxitos que lo convirtieron en una de las estrellas más influyentes del pop.

Justin Bieber cumple 32 años hoy: Looks más icónicos y mayores éxitos del cantante

Justin Bieber nació el 1 de marzo de 1994 en el St. Joseph’s Hospital de London, Ontario, Canadá. Su nombre completo es Justin Drew Bieber. Es hijo de Pattie Mallette y Jeremy Bieber, aunque creció principalmente con su madre, quien lo apoyó en sus primeros pasos artísticos.

A lo largo de su carrera, Justin Bieber ha sabido transformar su imagen en reflejo de cada etapa personal y artística que ha atravesado. Estos son algunos de los looks más recordados del cantante:

2010: El look adolescente con flequillo, su peinado característico en la era de “Baby” con el cual se convirtió en un símbolo de la cultura pop de la época.

La etapa urbana y rebelde, donde usaba chaquetas de cuero y tatuajes.

Streetwear: Justin Bieber ha usado desde hace unos años hoodies oversize, sneakers de edición limitada y accesorios llamativos, siendo un referente de este tipo de moda.

Los mayores éxitos de Justin Bieber

Desde muy joven, Justin Bieber mostraba interés por cantar y tocar instrumentos como la guitarra y la batería. Su madre, Pattie, solía grabar videos caseros de Justin interpretando versiones de canciones populares y los subía a YouTube.

Fue allí donde el productor Scooter Braun descubrió su talento en 2008, tras encontrar uno de esos videos por casualidad. Braun lo contactó y lo llevó a firmar con Island Records, lo que dio inicio a su carrera profesional.

En 2009 lanzó su primer sencillo, “One Time”, que rápidamente se convirtió en un éxito internacional. Poco después, con “Baby”, alcanzó fama mundial y consolidó una base de seguidores conocida como los Beliebers, quienes lo acompañan hasta hoy.

Con una carrea de más de una década, el cantante permanece vigente y tiene temas que se convirtieron en himnos globales, tales como “Baby”, “Sorry”, “Love Yourself” y “Peaches”.

Actualmente en la plataforma Spotify, el canadiense cuenta con 103 millones 874 mil 829 oyentes mensuales. Las canciones más escuchadas son:

“DAISIES” “Sorry” “Love Yourself” “Confident” “Beauty And A Beat” “YUKON” “Eenie Meenie” “STAY (with Justin Bieber)” “Ghost” “What Do You Mean?”