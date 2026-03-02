Marshals: Una historia de Yellwostone, ¿De qué trata la nueva serie de Paramount+?

A casi un año del final de la serie de Yellowstone, llegó a Paramount+ el nuevo spin-off, Marshals. Se trata de una secuela de la serie original con la que se busca dar continuidad a la historia de la familia Dutton.

¿De qué trata Marshals?

En Marshals, el protagonista de la historia será Kayce Dutton, el hijo pequeño de John Dutton III y uno de los grandes protagonistas de la serie original. La trama sigue al hombre que deja el rancho familiar y se une a una unidad de élite de la armada americana.

De este modo, combinará sus habilidades de cowboy con las de Navy SEAL para impartir justicia en Montana, destacando la búsqueda de equilibrio de él y sus compañeros entre el precio psicológico que conlleva servir como última línea de defensa en la guerra que la zona libra contra la violencia y su deber con sus familias.

Fue en marzo del 2025 que se informó sobre la llegada de la serie creada por Taylor Sheridan, David C. Glasser y Spencer Hudnut. El rodaje principal de la serie comenzó a finales de 2025 en el condado de Summit, Utah, con una inversión de US$52 millones para su producción.

Yellowstone también filmó sus tres primeras temporadas en la misma ubicación, antes de trasladar su producción a Montana antes de la cuarta temporada debido a la falta de incentivos fiscales, que posteriormente se incrementaron debido a que el estado perdió la producción de esa serie

Elenco

El reparto de Marshals: Una historia de Yellwostone está conformado por los siguientes actores: