‘Un súper espectáculo; Shakira, muy querida por familias mexicanas’, destaca Sheinbaum

Tras el concierto gratuito ofrecido por Shakira, que rompió récord al reunir alrededor de 400 mil personas en el Zócalo de la Ciudad de México, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo comentó que se trató de un gran espectáculo.

Al inicio de su conferencia matutina, Claudia Sheinbaum Pardo destacó que el show no sólo reunió a las personas en la Plaza de la Constitución, sino en otros puntos de primer cuadro del Centro Histórico, como la Alameda y el Monumento a la Revolución.

Al comentar el evento, Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que la cantante colombiana tiene el cariño de muchas personas en México.

“Vimos el Zócalo, pero Clara (Brugada) hoy nos informó que también había gente en la Alameda, en el Monumento a la Revolución y la verdad un super espectáculo. Muy bonito. 400 mil personas exactamente. Sí, muy querida Shakira por las familias mexicanas”, dijo Claudia Sheinbaum Pardo este lunes en Palacio Nacional.

Claudia Sheinbaum Pardo contó que únicamente vio una parte del concierto por medio de la transmisión que se hizo, pero también aprovechó para asomarse por uno de los balcones de Palacio Nacional.

“Estaba así en ventanita. Y eso vi en la transmisión también. Muy bonito, la verdad. No, no lo vi completo, vi un pedazo de la transmisión. Claro que desde aquí se oía todo. Y luego un ratito ahí desde la ventana, para que nadie me viera escondidita ahí. (¿Bailó?) No, no, no llegué tanto. Pero la verdad, la gente de primerísima; muchas familias”, dijo Claudia Sheinbaum Pardo.

