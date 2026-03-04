Sol León dice que quedó atrapada en Dubái; en redes aseguran que es mentira

La influencer Sol León volvió a colocarse en el ojo del huracán tras afirmar en sus redes sociales que se encontraba atrapada en Dubái en medio de un conflicto bélico. Según sus publicaciones, habría escuchado explosiones y vivido momentos de tensión en el aeropuerto, lo que generó preocupación entre algunos de sus seguidores.

Sin embargo, la reacción en redes sociales fue inmediata y cientos de usuarios cuestionaron la veracidad de sus declaraciones. Además, señalaron inconsistencias en sus relatos, pues la acusaron de exagerar o incluso de inventar la situación para ganar notoriedad.

La controversia se intensificó porque, mientras aseguraba estar en un país en crisis, Sol León continuaba compartiendo contenido promocional de sus productos, lo que muchos internautas interpretaron como una falta de coherencia y sensibilidad ante la supuesta emergencia que enfrenta.

Sol León aseguró que está atrapada en Dubái debido al conflicto bélico entre Irán y Emiratos Árabes Unidos. Según relató en Instagram el lunes, el aeropuerto “todavía no opera con normalidad” y mostró desde su hotel cercano a The Palm imágenes de edificios y hasta “tres misiles” captados desde su ventana.

La creadora de contenido explicó: “De nuevo nos quedamos aquí en la ciudad porque el aeropuerto sigue cerrado o no sé, pero ayer se suponía que salíamos, hoy se suponía que salíamos y no ha sido posible, pues bueno, actitud de ganadora, optimismo, todo está fluyendo”.

Más tarde, Sol León compartió que salió a comprar “artículos de primera necesidad” y pidió que las guerras cesen porque “no son necesarias en el mundo”. Hoy, en otra publicación desde el aeropuerto lamentó: “Más de ocho horas de fila hicieron mis bebesitas y no pudimos salir del país”.

No obstante, en Instagram, algunos usuarios señalaron que era imposible que estuviera en Dubái en ese momento, dado que el aeropuerto se encontraba cerrado “hasta nuevo aviso”. Otros ironizaron sobre la manera en que narraba haber escuchado bombas “como si nada”, mientras seguía publicando fotografías de sus fajas.

“Jajajajaj se nota que no está en Dubái, cómo va a decir que escucha una bomba así como si nada? Literal el aeropuerto está cerrado hasta nuevo aviso. Qué feo el nivel de mitomanía de esta tipa, supuestamente en medio de una guerra y ella postea sus fajas como si nada. Ella hace rato está en su casa”, señaló una usuaria.

Otros usuarios comentaron: “Ni ella se la cree que está allá” y “Según en Dubái y sale cocinando en su casa”.