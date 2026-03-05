Saskia Niño se disculpa con familia de Carmen Salinas por entrevista a Beto; inicia colecta para el reo

La activista y comunicadora Saskia Niño de Rivera se disculpó públicamente con la familia de Carmen Salinas tras la polémica entrevista realizada a Beto, un hombre privado de la libertad que aseguró que la actriz realizaba “rituales con bebés”.

Reconoció que se trató de un error editorial y se disculpó con la familia de la famosa fallecida y con quien pudo sentirse ofendido.

Sin embargo, la controversia no terminó ahí, pues Saskia anunció el inicio de una colecta en apoyo a Beto, lo que desató un intenso debate en redes sociales.

Saskia Niño se disculpa con la familia de Carmen Salinas por entrevista a Beto; inicia colecta para el reo

En su intervención ante reporteros, Saskia Niño de Rivera pidió disculpas a los familiares de Carmen Salinas y admitió que se equivocó al publicar un video en el que sabía que su entrevistado relacionaba a la actriz con un tema sensible.

“Una disculpa pública en este momento para la familia y para quien sea que se haya visto afectado por este error editorial que tuvo el capítulo.

“Reconozco y siempre lo he hecho, con toda la humildad, cuando las cosas se pudieron haber hecho distintas, porque soy la primera que no busca bajo ninguna circunstancia perjudicar absolutamente a nadie con el trabajo que hago”, expresó Saskia Niño de Rivera.

La chupa SAPOS de Saskia Niño de Rivera acepta que MINTIÓ EN SU PODCAST basura de entrevistar al malandro que dijo que Carmen Salinas secuedtraba y comía niños, por culpa de esta mona asquerosa mucha gente se creyó el timo, ahora que la van a demandar por difamación y no… pic.twitter.com/kKP6ulXGXh — Los Expulsados (@losexpulsados) March 5, 2026

No obstante, la iniciativa generó reacciones encontradas en redes sociales. Por un lado, hubo quienes respaldaron la propuesta, argumentando que Beto merece apoyo por atreverse a compartir su experiencia. Por otro, surgieron críticas que acusaron a Saskia de estar “romantizando la criminalidad” y de dar visibilidad a una persona con antecedentes cuestionables.

Saskia Niño de Rivera inicia colecta para Beto

Saskia Niño de Rivera publicó un video en redes sociales en el que comentó que, a petición de la gente que se conmovió con la historia de Beto, iniciará una colecta para poder proveer al hombre de 36 años de artículos de higiene personal y ropa, entre otras cosas.

“Beto está muy contento, le han estado compartiendo todos los mensajes y comentarios que le han puesto. Él está muy agradecido, muy conmovido con tantos actos de amor y vamos a lanzar una campaña para que toda la gente que nos está escribiendo que quiere ayudar, pueda hacerlo”, señaló.

Agregó que con esta acción se busca beneficiar a Beto, por lo que se documentará todo para que haya transparencia para quienes donen. “Pronto les hago un videíto para que sepan cómo está el tema”, añadió Saskia Niño de Rivera.

Aunque la mayor parte de la gente en redes sociales comenta en favor de esta colecta, otro sector es sumamente crítica.

Algunos comentarios son: “Mejor ayudar a los niños de calle que se puede repetir esta historia“, ”¿Y las familias afectadas por Beto, qué?“, ”Ayudar, ¿cómo? Hay que tener en cuenta que en algún punto todos somos adultos, todos conocemos lo que es bueno y malo y podemos escoger libremente que hacer de nuestras vidas…“.