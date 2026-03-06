Filtran VIDEO de la esposa de Rafa González de Los Recoditos tras acusaciones de violencia

Las redes sociales estallaron después de que se hizo viral un video en el que Fernanda Redondo, esposa de Rafa González de la Banda Los Recoditos, denuncia de manera pública al músico por violencia física, psicológica y emocional en su contra.

“Quiero hacerlo responsable si algo me llega a pasar es por él y nada más por él, o gente de su empresa”, sentenció Fernanda. Horas después, Rafa González salió a dar su versión de los hechos y negó de manera rotunda las acusaciones de su esposa.

Rafa González enfrenta fuertes acusaciones

“El día de hoy quiero dirigirme a todos ustedes con mucho respeto y sobre todo con mucho cariño y comentarles que estos días han sido muy difíciles al ser difamado de ser una persona violenta”, expresó el cantante de Los Recoditos, quien agregó que se tomará un descanso de la banda de regional mexicano.

Filtran VIDEO de la esposa de Rafa González

En el video publicado por Javier Ceriani, podemos ver a la mujer en un momento que refleja mucha tensión, donde ella lleva puesta una blusa rosa y un pantalón gris. “Me clavo todo a la ver...” dice ella mientras comienza a apuñalar su pierna con un objeto que sostiene en su mano izquierda.

Rápidamente, quien graba y alguien más le piden que se detenga y quien graba logra quitarle el objeto para que siguiera una conversación a gritos donde se pierde la imagen por el movimiento de la cámara momentos antes.

Después, otro video deja ver a Fernanda lanzando cosas y después pateando con fuerza y en repetidas ocasiones la puerta de un dormitorio. Momentos después, comienzan a discutir y ella dice “no estoy haciendo nada malo, no me he drogado, no he pisteado”, dice después de lanzar un objeto a las personas que la acompañaban.

Después de golpear la puerta unos momentos más, ella pide que le den su teléfono celular y ahí acaba la grabación. Cabe mencionar que hasta ahora se desconoce cuál era la situación por la que surgió este comportamiento fuera de lo común por parte de la mujer, quien recientemente acusó a su marido de violencia.

En redes sociales ya comienzan a formarse su propia opinión sobre el caso, muchos defendiendo a Rafa González de Los Recoditos ante el reciente video y otros dando el beneficio de la duda y esperando la salida de nuevos detalles que esclarezcan lo ocurrido con Fernanda Redondo, quien hasta ahora no ha hablado sobre el material filtrado-