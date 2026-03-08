¿Cuánto cobró Belinda por ir a la fiesta de XV años en Tabasco?

¿Cuánto cobró Belinda por ir a la fiesta de la quinceañera en Tabasco?

¿La fiesta del siglo? En redes sociales se hizo viral la celebración por los XV años de una joven en Villahermosa, Tabasco. El evento contó con varias celebridades incluyendo a artistas como J Balvin, Xavi y Belinda que interpretaron algunos temas.

La celebración de Mafer, nombre de la quinceañera, ha dado de qué hablar por las publicaciones de diversos asistentes, quienes mostraron una fiesta inspirada en Nueva York que incluyó un pastel con forma de la Estatua de la Libertad y una alfombra roja.

🎉✨ ¡Los XV de Mafer fueron la fiesta del siglo! 💖 Con lujo, glamur y Belinda cantando “Las Mañanitas”.https://t.co/CI7P5NOp4x — La Razón de México (@LaRazon_mx) March 8, 2026

¿Cuánto cobró Belinda por ir a la fiesta de la quinceañera en Tabasco?

Desde temprano, en redes sociales comenzaron a circular los reportes sobre la aparición de celebridades como Belinda en la capital tabasqueña, aunque nadie esperaba que acudiera a amenizar una celebración privada.

Fue horas después que en redes sociales comenzó a circular un video en el que la cantante mexicana aparecía e interpretaba el tema ‘Happy Birthday to You’ en honor a la festejada.

Rápidamente, en redes sociales los Internautas comenzaron a preguntarse cuánto habrá cobrado la cantante mexicana para presentarse en los XV años de Mafer, así como el resto de celebridades que se tomaron un momento para cantarle o presentarse en el evento.

Belinda por ir a la fiesta de la quinceañera en Tabasco ı Foto: Especial

El costo para contratar a la famosa dependen del evento, pero se estima que tan solo una aparición costaría entre 50 mil y 150 mil dólares, mientras que un concierto privado podría alcanzar los 200 mil dólares.

Cabe mencionar que los honorarios exactos dependen del tipo de presentación, duración y logística del evento en el que participaría, pero se estima que la cantante de ‘La Mala’ cobra unas decenas de miles de dólares por un show privado.

Se dice que la quinceañera tabasqueña con la fiesta más comentada de los últimos años es hija de Juan Carlos Tapia Vargas, un empresario hidalguense y director general de Construcciones Industriales Tapia. Otros dicen que sería Juan Carlos Guerrero Rojas, empresario petrolero dueño de Grupo Energético de la Chontalpa S.A. de C.V.