En los últimos días, las redes sociales se llenaron de mensajes sobre la supuesta muerte de Bryan Cranston, actor reconocido por su papel en Breaking Bad y Malcolm in the Middle. La noticia generó preocupación entre sus seguidores, pues el histrión tiene 70 años, una edad considerable.

El origen del rumor fue una publicación en Facebook que, por su diseño y mensaje, llevó a muchos internautas a pensar que se trataba de un aviso luctuoso o una esquela.

¿Es verdad que murió Bryan Cranston?

En redes sociales circuló el rumor de que Bryan Cranston había muerto, sin embargo, el actor de Malcolm el de en medio está con vida y se mantiene con un buen estado de salud.

Todo surgió cuando la página El Tío Dui difundió en sus cuentas una imagen del actor con un fondo de cielo, nubes, palomas blancas y un marco dorado, los cuales son elementos que están comúnmente asociados con anuncios de fallecimientos en redes sociales.

El texto que acompañaba la publicación decía: “ÚLTIMA HORA: BRYAN CRANSTON. El reconocido actor hoy cumple 70 años”.

El diseño causó que miles de usuarios interpretaran erróneamente que se trataba sobre la noticia de la muerte de Bryan Cranston. En pocas horas, la publicación acumuló más de ocho mil interacciones en Facebook.

Publicación en honor a Bryan Cranston ı Foto: Captura de pantalla

Algunos comentarios en Facebook fueron:

"No hagan eso, se me hundió el pecho jaja larga vida a Hal White"

"Se pasan !!! Grité … Nooooooo hasta que leí bien ! No jueguen así con mi mente!"

"La qué casi muere soy yo pero del puro susto"

"por qué le ponen ese fondo? casi me da un infarto"

¿Quién es Bryan Cranston?

Bryan Cranston es un actor estadounidense que nació en 1956, cuya carrera abarca cine, televisión y teatro. Alcanzó fama internacional con su papel de Walter White en Breaking Bad, serie que le valió múltiples premios Emmy y labró su reputación como uno de los intérpretes más versátiles de su generación. Antes de ese éxito, ya era conocido por su papel cómico como Hal en Malcolm in the Middle.

Además de su trabajo en televisión, el histrión ha participado en películas como Argo, Trumbo y Godzilla, mostrando su capacidad para moverse entre géneros diversos. En 2024 fue parte de la serie YOUR HONOR de Netflix.