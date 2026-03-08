Lily Collins recupera el costoso anillo de compromiso que le robaron en un spa

La actriz Lily Collins, protagonista de Emily in Paris, tras tres años de intensa búsqueda, recuperó su anillo de compromiso, que fue robado en un spa de Los Ángeles en 2023. La pieza es símbolo de su relación con el director Charlie McDowell, con quien está casada desde septiembre de 2021.

Sin embargo, después de años de incertidumbre, la estrella logró recuperar la costosa y exclusiva joya gracias a un establecimiento de Chicago.

¿Cuándo y cómo fue robado el anillo de compromiso de Lily Collins?

El robo del anillo de compromiso de Lily Collins ocurrió en mayo de 2023, cuando la famosa acudió a un exclusivo spa en Los Ángeles, California, EU. Según los reportes, la actriz dejó sus pertenencias en un casillero mientras recibía un tratamiento, y al regresar descubrió que su anillo de compromiso había desaparecido.

La pieza fue diseñada por Irene Neuwirth, la cual fue sustraída junto a otros objetos personales de gran valor sentimental y económico. El reporte de los artículos robados fue catalogado en más de 10 mil dólares.

La noticia se difundió rápidamente en medios internacionales, pues el anillo había sido creado especialmente para ella. Charlie McDowell y la actriz británica se comprometieron en 2020; en 2021 se casaron y hace un año le dieron la bienvenida a su hija a través de vientre de alquiler.

Lily Collins dio a conocer a sus seguidores de Instagram que, tres años después del robo en el spa, pudo recuperar su anillo de compromiso. La actriz compartió dos historias en Instagram, una donde posa con la joya y otra de la tienda Joe the jeweler, que está ubicada en Chicago.

Explicó que esta joyería fue quien logró encontrar la pieza valuada en unos 10 mil dólares e invitó al público a comprar ahí.

“Muy agradecida de ‘Joe the jeweler’ por ayudarme a recuperar mi anillo de compromiso original después de que fuera robado hace casi tres años. Tenerlo en casa significa demasiado para nosotros. Sigo sin palabras de que esté de regreso en mi dedo", escribió Lily Collins.

“¡Échales un vistazo y muéstrales un poco de amor! @joethejewelerchicago es un negocio familiar ubicado en Jewelers Row en Chicago, especializado en piezas personalizadas y joyería antigua. ¡Muchas gracias de nuevo!“, agregó en la segunda foto, donde posa el dueño del lugar que le ayudó a recuperar su anillo.