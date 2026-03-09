Ellas toman el control del set entre obstáculos y desigualdades

Durante décadas, la industria audiovisual estuvo marcada por una estructura en la que las mujeres aparecían principalmente frente a la cámara, mientras los puestos técnicos y de decisión permanecían dominados por hombres. Hoy el panorama comienza a transformarse lentamente: más creadoras participan en distintas áreas de producción, aunque el camino sigue atravesado por brechas laborales, prejuicios y situaciones que evidencian que la igualdad aún no llega por completo.

En áreas técnicas como la posproducción de audio, la presencia femenina todavía es limitada. La ingeniera de sonido Berenice Lozano, directora de Skyline Studio México, explicó que en los últimos años se han abierto más oportunidades, pero el entorno continúa siendo mayoritariamente masculino. “De hace diez años para acá sí he visto una mejoría. Sigue siendo un ambiente de más hombres, pero cada vez hay más mujeres participando y demostrando su capacidad”, comentó a La Razón.

El Dato: La presencia de mujeres en la industria subió al 38%. Cinefotógrafas y sonidistas alcanzan entre el 13 y 20 % de participación.

La especialista recordó que durante sus primeros años en el medio enfrentó diferencias de trato incluso en detalles aparentemente pequeños. “A mí me llegaban a decir operadora en vez de ingeniera, aunque ya estuviera titulada, mientras que a los hombres sí les decían ingenieros. Son detalles que vas notando en el ambiente y que te hacen darte cuenta de la diferencia”, relató.

El avance femenino en la industria no ha estado exento de momentos difíciles. La ingeniera señaló que incluso recientemente vivió un episodio de acoso que la llevó a responder con firmeza. “Esta misma semana recibí mensajes fuera de lugar de alguien que yo pensaba que era mi amigo. Me dio el valor de contestar y decirle: ‘Oye, respeta’. No está padre que en este ambiente te vean primero por el físico y no por tu trabajo”, afirmó.

Berenice Lozano en su estudio de grabación. ı Foto: Especial

En el terreno visual, la presencia femenina también avanza con pasos firmes. La directora de fotografía y de Skyline Estudio, Sofía Félix, responsable de la imagen del largometraje Tumorrou, explicó que el área de fotografía continúa siendo uno de los más dominados por hombres dentro de una producción cinematográfica.

“Es un departamento mayormente ocupado por hombres, por la responsabilidad que implica, por el equipo que se carga o por el liderazgo que se ejerce. Pero poco a poco más mujeres estamos ocupando esos espacios dignamente”, señaló.

La cinefotógrafa reconoció que abrirse paso no siempre ha sido sencillo. “Muchas veces no te toman en serio por ser mujer, por la edad o incluso por cómo te ves. También hay quienes piensan que un hombre tiene más fuerza o más capacidad para manejar el equipo, pero creo que esas ideas se están rompiendo poco a poco”, comentó.

Regina Blandón en sesión fotográfica. ı Foto: Especial

Para Félix, más allá de la técnica, el factor decisivo es la seguridad personal. “Lo más importante es la confianza que tengas en ti misma. Prepararte es fundamental, pero la seguridad con la que llegas a un set y tomas liderazgo es lo que realmente marca la diferencia”, afirmó.

Los cambios también se reflejan en la construcción de personajes y en la manera en que se cuentan las historias. La actriz y productora Alejandra Ambrosi considera que el panorama creativo se ha ampliado en los últimos años. “Las narrativas han mejorado, ya tenemos un abanico más amplio de personajes femeninos que reflejan el mundo actual”, explicó.

No obstante, subraya que las desigualdades económicas siguen presentes. “En sueldos hay mucho que avanzar todavía, porque sí es grande la diferencia laboral, tanto en salarios como en oportunidades”, advirtió.

Ambrosi también señaló que incluso cuando las mujeres alcanzan puestos de liderazgo, la carga del trabajo doméstico continúa recayendo principalmente en ellas. “La parte familiar sigue cayendo en gran parte en la mujer. Es algo que muchas veces se menciona a la ligera, pero tiene un fuerte peso social y económico”.

Alejandra Ambrosi en foto de archivo. ı Foto: Especial

Desde el ámbito actoral, Regina Blandón consideró que la industria atraviesa un proceso de revisión profunda que también debe dialogar con la realidad social que viven las mujeres fuera de la pantalla. “Creo que vamos paso a paso. Ahora nos damos más cuenta de lo que está mal y de lo que siempre ha estado mal”, comentó.

Para la intérprete, el cambio no sólo implica transformar los personajes femeninos en la ficción, sino cuestionar estructuras narrativas que durante años normalizaron desigualdades. “Desde la manera de contar las historias tenemos que ver cómo darle la vuelta a sistemas que durante mucho tiempo no han sido equitativos”, señaló.

Blandón subrayó que el audiovisual no puede mantenerse ajeno al contexto de violencia que atraviesa el país. “Cuando vivimos en un lugar donde hay feminicidios todos los días, esos temas no pueden pasar desapercibidos. Las historias que contamos también tienen que cuestionar lo que ocurre allá afuera”, afirmó. Para la también productora, el cambio en la industria pasa también por reconocer esas realidades y reflejarlas con conciencia.

La actriz y productora Kate del Castillo coincide en que el momento actual abre una oportunidad importante para las voces femeninas dentro del audiovisual. “Siento que la narrativa está muy abierta a los puntos de vista femeninos. Hay una diversidad de historias y de experiencias que contar”, dijo.

Del Castillo también observó que la llegada de plataformas impulsa nuevas apuestas creativas. “Se están arriesgando más a contar historias fuertes y a desarrollar personajes femeninos importantes. Eso hace que la industria esté en un momento de cambio muy interesante”.