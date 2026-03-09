El caso de la muerte de Keyla y Sheridan, hermanas que fueron asesinadas y encontradas once días después de su secuestro, ha generado una ola de indignación en Colombia y el resto de América Latina, mientras se espera que las jóvenes obtengan justicia.

Las redes sociales hicieron viral el caso de las hermanas Noriega e incluso, se filtró un clip que muestra parte del asesinato de las jóvenes, así como la reacción de los perpetradores del crimen.

#LasNoticias Según la @FiscaliaCol , la supuesta entrega de información a otra estructura criminal habría sido el detonante del doble homicidio de Sheridan y Keyla en el municipio de Malambo

.#Malambo #Justicia #DobleHomicidio pic.twitter.com/4P98aMx3hN — Las Noticias de Telecaribe (@LasNoticiasTel) March 5, 2026

Sin embargo, muchas personas aún se preguntan quiénes eran Keyla y Sheridan, dos jóvenes hermanas que no alcanzaron la mayoría de edad y fallecieron en circunstancias lamentables. Ahora te contamos todo lo que se sabe sobre ellas.

¿Quiénes eran Keyla y Sheridan?

Keyla Nicolle Hernández Noriega, de 17 años, y Sheridan Sofía Hernández Noriega, de 14, eran dos hermanas que asistieron el 17 de febrero al Carnaval de Barranquilla y después de eso, desaparecieron.

De acuerdo con la información en redes sociales disponible hasta el momento, ambas habían tenido contacto virtual con quienes se habrían convertido en sus captores a través de videollamadas de Facebook.

Además, fuentes judiciales apuntan que las chicas habrían revelado información a una organización criminal enemiga, por lo que fueron citadas bajo engaños a Malambo.

💔🪽🪽 Familia de Sheridan y Keyla denunció revictimización y negligencia en el caso de las menores.

🧵 pic.twitter.com/ewZRoyYgAZ — Patata Caricaturas (@PATATAdibujo) March 8, 2026

Otros mencionan que la familia recibió llamadas de extorsión donde exigían hasta 50 millones de pesos colombianos por la liberación de las chicas; mientras tanto, se habla de una interceptación telefónica donde un presunto integrante del grupo criminal Los Costeños, trataba de interceder por las jóvenes.

“Uno como madre siempre anda encima, pero cuando salen de la casa uno no sabe qué hacen los hijos. Intentaba corregirlas o advertirles sobre los riesgos, pero que muchas veces los jóvenes responden diciendo que los tiempos han cambiado y que son otras épocas”, lamentó Maricruz Noriega, madre de las jóvenes.

Hasta el momento, se desconoce qué tan involucradas se encontraban las jóvenes con las células delictivas conocidas como Los Pepes y Los Costeños.