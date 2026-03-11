La novia del príncipe vampiro, ¿Dónde ver la serie completa?

La serie en formato vertical La novia del príncipe vampiro sigue la historia de una mujer que es traicionada por el vampiro que la salvó en su momento pero que ahora la ha olvidado por una nueva amante.

¿De qué trata La novia del príncipe vampiro?

La novia del príncipe vampiro es un drama chino que sigue la historia de Scarlett era una huérfana solitaria que vivía en la calle cuando el Señor Vampiro Sean la salvó.

La novia del príncipe vampiro ı Foto: Especial

Movido por la compasión, Sean la llevó a casa como su Esclava y amante, haciendo un Juramento de Sangre y prometiendo protegerla. Sus días felices y llenos de amor llegaron a su fin cuando la sexy y peligrosa humana Chelsea apareció de la nada, seduciendo a Sean y alejándolo de Scarlett.

Sean no solo convirtió a Chelsea en vampira, sino que también le permitió beber de Scarlett. Obsesionado con su nueva amante, Sean olvidó la noche de su Juramento de Sangre, dejando a Scarlett abandonada a su suerte... para morir. Humillada y herida, Scarlett finalmente decide vivir por sí misma, arriesgando su vida para dejar atrás a Sean y romper su vínculo como Esclava y Amo.

Mientras su vida pende de un hilo, el Príncipe Vampiro Alder aparece repentinamente para salvarla. Agradecida e intimidada por su bondad, Scarlett no se da cuenta de que su nuevo príncipe azul es alguien a quien ya había ayudado antes.

¿Dónde ver La novia del príncipe vampiro?

Puedes ver todos los episodios de la serie que se encuentran disponibles a través de la plataforma de ReelShort. Puedes ver los primeros capítulos de manera gratuita en la app antes de tener que comprar el resto de la historia. Es una serie exclusiva de la plataforma.

Como alternativa, puedes encontrar la historia a través de plataformas como Dailymotion. Encontrarás la historia completa en formato de película, para que la puedas disfrutar de corrido, aunque pueden haber algunos anuncios mientras la miras, ya que es gratuita.

Otras series

Encerrada en su Olvido: Laura Queiroz pasó de ser una pequeña tratada como princesa por sus padres, a quedar encerrada en el refrigerador por bajar un grado la temperatura para su hermana con fiebre. A pesar del riesgo, la mamá decide abandonar a la pequeña, dejado a un lado los buenos momentos que pasaron juntos y yéndose con su otra hija al hospital de inmediato. Mientras, la pequeña Laura solo recordaba los buenos momentos de su corta vida.

El guardia que me robó el corazón: Hugo es un simple guardia de seguridad en un complejo residencial, hasta que una reparación de plomería lo cruza con Gloria, una poderosa y hermosa dueña atrapada en un matrimonio arreglado. Para librarse de ese destino, Gloria lo usa como escudo. Pero Hugo no solo la protege de matones y mafiosos, también la salva en el momento más crítico, consigue inversiones imposibles y demuestra que su verdadero poder va mucho más allá de su uniforme.

El regreso de la duquesa vengadora: Regina de la Cruz renació con una misión es clara: Castigar a su miserable esposo, divorciarse de él y proteger a su familia. Y es que la mujer sufrió el desprecio de Ignacio Salinas, su esposo desde el inicio, quien simplemente la dejó de lado incluso en su noche de bodas. La mujer buscaba el triunfo de su esposo y aguantaba maltratos.