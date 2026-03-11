La tercera temporada de La Reina del Flow llegó a Netflix en 2026 con un giro que dejó a los fanáticos impactados y en negación. Con un total de 65 capítulos, la serie sorprendió al público al tomar un rumbo inesperado cuando Yeimy Montoya enfrenta un destino poco común para una protagonista.

Este desenlace marcó un antes y un después en la historia, generando debate entre los seguidores sobre la continuidad de la trama y el futuro de la producción colombiana. Miles de personas se preguntan si Yeimy murió o no, por eso te contamos.

¿Muere Yeimy Montoya en La Reina del Flow 3?

En redes sociales los fans de La Reina del Flow, serie de Caracol Televisión, esperaban con ansias el estreno de una tercera temporada. El momento más comentado ocurre en el capítulo 41, cuando Yeimy Montoya muere tras luchar contra una grave enfermedad.

Los médicos habían confirmado que padecía mal de Chagas, que es transmitido por una chinche besucona infectada con un parásito, y lupus, una combinación que deterioró rápidamente su salud. La serie había dejado pistas sobre su estado en episodios previos, preparando al público para un desenlace bastante doloroso.

La escena final del episodio muestra a Yeimy compartiendo sus últimas horas con Charly Flow, su esposo y compañero de vida. En un instante cargado de emotividad, ambos recuerdan el difícil camino que han recorrido juntos.

Poco después, Yeimy fallece mientras duerme y aparecen otras escenas de su funeral, donde están presentes sus seres queridos.

hacer que personajes que sembraron tanto odio, dolor y muerte tuvieran finales más benevolentes que la propia protagonista, es la decisión más cínica que pudieron haber tomado @CaracolTV debería darles vergüenza, lo que hicieron con la reina del flow es ofensivo e indignante pic.twitter.com/kCDRGZsgmM — carolina | sin yeimy no hay flow (@lrdf_charleimy) March 11, 2026

Lo sorprendente es que la historia continúa sin su protagonista durante más de veinte episodios. A partir de la muerte de la mujer, la trama de La Reina del Flow 3 se centra en Charly Flow.

Este cambio generó severas críticas entre los seguidores de la serie. En redes sociales se comenta que la serie perdió parte de su esencia y usuarios han usado el hashtag #SinYeimyNoHayFlow para expresar su inconformidad con la producción y guionistas de Caracol Televisión.

Carolina Ramírez habla de la muerte de Yeimy Montoya en La Reina del Flow 3

Además, en X, antes Twitter, circulan videos de la actriz Carolina Ramírez, quien interpreta a Yeimy Montoya en La Reina del Flow, donde habla del inesperado final de su personaje.

La actriz colombiana compartió en diciembre de 2024: “Recién recibí la noticia de lo que iba a pasar con el personaje. De verdad que lo siento mucho porque, así como fue doloroso para mí, para todos, para nosotros, no puedo imaginarlo para ustedes que han seguido tan de cerca este personaje”.

Además, aseguró a sus fans que no sabía que Yeimy moriría en la temporada 3: “Nunca me lo dijeron, lo intuí de pronto en algún momento, me preocupé que de pronto pudiera pasar”.

Mientras que en un clip de marzo de 2019 agradeció a sus fans el apoyo, pero dejó entrever que habría problemas con la producción: “Muy conmovida, muy agradecida, todo fue por el ego, ese ego que es una j*deta”.